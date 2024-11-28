Куртуа: Реал не використовує відсутність ключових гравців як виправдання

Голкіпер Реала прокоментував поразку від Ліверпуля.

Мадридський Реал у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні поступився англійському Ліверпулю на полі суперників.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "галактікос" Тібо Куртуа поділився враженнями від виступу власної команди.

"Зрештою, я вважаю, що Ліверпуль — одна з найсильніших команд Європи на даний момент. Ми добре захищались у першому таймі, але в атаці у нас не все виходило, нам було важко створювати небезпеку.

У нас було кілька контратак, але ми не виконували своєчасний останній пас або останній дриблінг належним чином. У нас був шанс зрівняти рахунок із пенальті, але ми його не реалізували, а в ситуації з другим голом усе стало ще складніше.

Можливо, нам не вистачило трохи тему гри. Суперники добре нас розібрали й нам наразі не вистачає гравців ключових гравців. Але ми не використовуємо це як виправдання, ми — це ті, хто був сьогодні на полі, ми програли кращій команді.

Це ускладнює нам завдання потрапити до вісімки найкращих, але ми повинні спробувати обіграти Аталанту, а потім решту команд у січні.

Камавінга? Це може бути дуже серйозно, два-три тижні мінімум. Але ми ті, хто ми є, і ми повинні змагатись, у нас є молодіжна команда, Рауль зіграв чудову гру, і я впевнений, що є хлопці з Кастилії та резервної команди, які допоможуть нам", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.