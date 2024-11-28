Беллінгем: Поганий результат проти, мабуть, найкращої команди в Європі

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Ліверпуля.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал поступився англійському Ліверпулю на полі суперників.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Джуд Беллінгем поділився враженнями від виступу власної команди.

"Це поганий результат проти, мабуть, найкращої команди в Європі. Не соромно приїхати сюди і програти, але ми розчаровані своїм виступом.

Мбаппе? Він чудовий гравець, але тиск на нього, через те, наскільки він хороший, чиниться величезний.

Хиба з пенальті не є причиною нашого програшу. Ми були недостатньо хороші як колектив, суперники грали краще.

Тож Мбаппе має тримати голову піднятою. Я точно знаю, що у нього буде ще багато важливих моментів у цьому клубі", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.