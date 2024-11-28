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Анчелотті: Реал повинен кваліфікуватись до плей-оф Ліги чемпіонів

28 листопада 2024

Карло Анчелотті, Getty Images

Керманич Реала прокоментував поразку від Ліверпуля.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал поступився англійському Ліверпулю на полі суперників.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті поділився враженнями від виступу власної команди.

"Гра була важкою, але ми знали, що так буде. Я думаю, що це найскладніший стадіон в Європі станом на зараз, а у суперників нині хороша динаміка.

Ми були в грі до пенальті в наші ворота, а потім власноруч знизили свій рівень.

У першому таймі ми добре захищались, могли більш якісно скористатись контратаками, але...

Мені сподобалась моя команда сьогодні. Думаю, ми добре змагались із найскладнішим суперником в Європі. Результат правильний, тому що вони заслуговували на перемогу, але ми змагались до останнього.

Ми повинні кваліфікуватись до плей-оф і ми збираємось це зробити, аби надалі змагатись у Лізі чемпіонів, як і в минулому році.

Є шлях тільки вперед і ми не можемо думати інакше, тому що ми починаємо знову ставати командою. Треба йти на жертви, ми повинні відновити психологію гравців.

Сьогодні повернувся Лукас Васкес, Родриго повернеться незабаром. Чуамені? Це вже інше питання. Ми повинні спробувати відновити всіх гравців.

Мбаппе? Як і інші, він боровся, але він не впорався із забитим голом — не реалізував пенальті, і це буде складний момент для нього. Проте він має підтримку всіх у роздягальні. Схибити з пенальті в такій грі — звісно, що гравець трохи розчарований, але він повинен дивитись уперед разом з усіма.

Коли у вас поганий момент, головна ідея повинна полягати в тому, щоб грати простіше, а натомість ми робимо все трохи складнішим. Іноді в підсумку може статись так, що хтось схибить із пенальті. Це футбол", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.

Джерело: Marca

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