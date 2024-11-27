Црвена Звезда розгромила Штутгарт у Белграді

"Шваби" пропустили п'ять голів від одного з аутсайдерів турніру.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Црвена Звезда приймала Штутгарт на Стадіоні Райко Мітича.

Демірович досить швидко вивів гостей вперед, але вже невдовзі орендований господарями поля в "швабів" Сілас відновив паритет. Гол Крунича дозволив клубу з Белграда піти на перерву з мінімальною перевагою. Протягом другого тайму підопічні Мілоєвича ще тричі уразили ворота колективу Генесса. Результативними ударами відзначилися Іванич і Радоньїч (дубль), які виходили на поле з лави запасних.

Обидві команди знаходяться в зоні вильоту з єврокубків. Црвена Звезда з трьома очками тепер перебуває на 31-й сходинці турнірної таблиці, тоді як Штутгарт іде 27-м із чотирма заліковими балами.

Црвена Звезда — Штутгарт 5:1

Голи: Сілас, 12, Крунич, 31, Іванич, 65, Радоньїч, 69, 88 — Демірович, 5

Црвена Звезда: Гутеша — Сеол, Джига, Спаїч, Мімович — Крунич (Далсіу, 77), Елшнік — Сілас (Канга, 77), Максимович (Іванич, 58), Мілсон (Бруно, 67) — Ндіай (Радоньїч, 67)

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Рідер, 46), Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер (Кайтель, 84) — Вагноман (Стергіу, 76), Мійо (Маланга, 76), Фюріх (Боак'є, 84) — Демірович

Попередження: Максимович, Ндіай, Крунич — Руо