Штурм — Жирона 1:0 Відео гола та огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

Австрійський Штурм у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі мінімально обіграв Жірону (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на 59 хвилині, коли Б'єрет вдало зіграв на добиванні у штрафному майданчику каталонців.

Українець Віктор Циганков провів на полі 73 хвилини, але своїй команді допомогти не зміг.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штурм — Жирона у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Штурм — Жирона 1:0

Гол: Б'єрет, 59.

Штурм: Худяков — Газібегович, Айву, Гейргофер, Лавале — Чуквуані — Ялькує (Горват, 65), Бьовінг (Гірлендер, 90) — Кітеішвілі — Б'єрет (Горенц Станкович, 76), Джатта (Ярдимджи, 65).

Жирона: Гассаніга — Франсес (Ельмер Соліс Ромеро, 73), Хуанпе, Крейчі, Блінд (Данжума, 67) — ван де Бек, Ромеу, Гутьєррес — Циганков (Руїс, 73), Хіль — Міовські (Стуані, 67).

Попередження: Газібегович — Хіль.