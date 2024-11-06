Боруссія Дортмунд — Штурм 1:0 Відео гола та огляд матчу 05.11.2024

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі приймала австрійський Штурм і здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
Володіючи значною атакувальною перевагою в першому таймі, команда Нурі Шахіна не спромоглась на забитий м’яч, після чого дали суперникам можливість трохи покращити власне становище після перерви.
Однак Штурм так і не завдав жодного удару в площину в другому таймі, і в підсумку Боруссія забрала своє з пізнім голом.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Штурм у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:
Боруссія Дортмунд — Штурм 1:0
Гол: Мален, 86
Боруссія Дортмунд: Маєр — Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Баєр (Азхіл, 89), Забітцер (Мален, 68), Нмеча, Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі
Штурм: Схерпен — Джонстон (Гейргофер, 60), Айву, Лавале, Газібегович — Ялькує, Чуквуані, Кітеішвілі (Горват, 90) — Бьовінг — Б'єрет (Ярдимджи, 75), Джатта (Звонарек, 46)
Попередження: Мален.