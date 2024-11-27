Левандовські: Іноді я не вірив, що досягну такої вражаючої кількості голів у Лізі чемпіонів

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Брестом.

Каталонська Барселона напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла французький Брест на власному полі.

Барселона — Брест 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "блаугранас" Роберт Левандовські оцінив виступ власної команди.

"Я дуже задоволений, дуже щасливий, іноді я не вірив, що досягну такої вражаючої кількості голів у Лізі чемпіонів. Тепер я в хорошій компанії з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

Сьогодні ми грали як команда, ми завжди граємо на перемогу, і наша мета — вигравати кожну гру до кінця сезону. Іноді ми були трохи повільними в нашій грі сьогодні, але завдяки терпінню ми змогли забити більше голів у другому таймі.

У особі Педрі та Касадо ми маємо чудову молоду гру на ключових позиціях, і ми маємо ще більше підсилення, що є необхідним, враховуючи вимоги нового формату Ліги чемпіонів", — заявив польський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у дортмундської Боруссії.