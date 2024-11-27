Барселона з дублем Левандовьскі здолала Брест

Команда Ганса-Дітера Фліка на власному полі вдало спробувала не вигадати собі пригод у черговому матчі.

Після кількох невпевнених сезонів поспіль, те, чого німецький фахівець Ганс-Дітер Флік досягнув із каталонською Барселоною, уже станом на зараз можна називати суттєвим проривом. Причому як на внутрішній арені, так і на міжнародній, де після стартової поразки від французького Монако в Лізі чемпіонів УЄФА (1:2), "блаугранас" спромоглись здобути три перемоги поспіль і цілком непогано почували себе серед лідерів загальної таблиці.

Проте був ще один колектив, від якого настільки потужної першої половини основного раунду точно ніхто не міг очікувати. Ідеться про французький Брест, який не просто не програв жодної з чотирьох попередніх зустрічей у єврокубках, а й виграв у трьох із них, хоча справедливо буде зазначити, що серед дійсно гучних суперників команди Еріка Руа до цього можна було виокремити хіба що леверкузенський Баєр (1:1).

Барселона нікого не здивувала, коли провела майже весь перший тайм на половині суперників або в пресингу, або безпосередньо з м’ячем, тоді як Брест трохи здивував спокоєм під час проведення атак у відповідь, однак саме зайвої емоції гостям із Франції для більш якісного завершення в підсумку й не вистачило.

У другому таймі гості пригадали, що існує ще й атакувальна фаза в їхній грі, лише тоді, коли на табло для них рахунок став геть несприятливим. Ольмо на 66 хвилині повозив центр оборони Бреста з передачі Мартіна з лівого флангу, після чого переграв воротаря ударом у ближній. Хоча й до цього було кілька непоганих моментів, коли Барселона могла ставити тимчасову крапку в цій дуелі.

Говоримо "тимчасову" лише тому, що в завершальні 20 хвилин гри до захисту команди Фліка знову виникали питання, коли суперники оминали високий блок довгими передачами. Але хаосу накшталт гри проти Сельти таки не виникло, тож матч каталонці завершували в атаці й знову були успішними. Алехандро Бальде вийшов на заміну за гольовою передачею на Левандовські, тож черговий дубль від поляка, а його команда дуже стрімко прокладає собі шлях на вершину.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в дортмундської Боруссії, тоді як французький Брест прийматиме нідерландський ПСВ.— Брест 3:0Левандовські, 10 (пен.), 90+3, Ольмо, 66Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (А. Бальде, 78) — Педрі (де Йонг, 88), Касадо — Рафінья, Фермін (Торре, 78), Ольмо (Гаві, 67) — Левандовські.Бізот — Лала, Шардонне, Ле Кардінал, Айдара — Фернандеш (Мартен, 77) — Камара (Февр, 69), Маньєтті — Думбія (Перейра Лаже, 69) — Ажорк (Дель Кастільйо, 77), Сіма (М. Бальде, 59).Попередження: Лала, Камара, Ажорк