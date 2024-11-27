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Барселона — Брест 3:0 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

27 листопада 2024

Барселона — Брест, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона на власному полі приймала французький Брест і здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Команда Ганса-Дітера Фліка вийшла вперед завдяки пенальті на самому початку гри, після чого продовжувала домінувати на полі.

Однак наступний м’яч каталонців глядачі побачили лише посеред другого тайму, тоді як Брест до та після цього мав кілька непоганих нагод, проте не реалізував власні можливості й у компенсований час пропустив утретє.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Брест у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Барселона — Брест 3:0
Голи: Левандовські, 10 (пен.), 90+3, Ольмо, 66

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (А. Бальде, 78) — Педрі (де Йонг, 88), Касадо — Рафінья, Фермін (Торре, 78), Ольмо (Гаві, 67) — Левандовські.

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Ле Кардінал, Айдара — Фернандеш (Мартен, 77) — Камара (Февр, 69), Маньєтті — Думбія (Перейра Лаже, 69) — Ажорк (Дель Кастільйо, 77), Сіма (М. Бальде, 59).

Попередження: Лала, Камара, Ажорк

Джерело: MEGOGO

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