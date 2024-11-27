Флік: Не вистачало трохи голодного бажання забивати більше голів від Барселони

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Брестом.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона обіграла французький Брест на власному полі.

Барселона — Брест 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік оцінив виступ власної команди.

"Ми здобули дуже важливу перемогою, і я задоволений як грою, так і результатом. Педрі провів сьогодні фантастичний матч. Він був важливий для нашого контролю над грою та просто видатним у роботі з м'ячем.

Левандовські? Він третій, після Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, хто забив 100 голів у Лізі чемпіонів. Я знаю його ще з Баварії, і там він теж бив усі можливі рекорди. Скажу лише, що вся команда допомагає йому забивати ці голи.

Чи бачу я нас у першій вісімці? Звичайно, це наша мета. Те, де ми знаходимось зараз, дуже важливо, але ми знаємо, що у нас є кілька зустрічей попереду, де нам також потрібно якісно зіграти, у Дортмунді, наприклад, де ми знаємо, наскільки сильний суперник, але нам потрібно показати, що ми також не гірше.

Коли ми розпочинали новий формат Ліги чемпіонів, нашою метою було фінішувати у вісімці найкращих, тому що тоді на початку вже наступного року у вас буде кілька вільних тижнів, коли ви можете тренуватись замість того, щоб грати, і це допоможе нам упродовж усього сезону.

Пресинг — це наш стиль, навіть на 91-й хвилині. Виграти можна, коли ти пресингуєш високо, оскільки до воріт суперника невелика відстань. Сьогодні не все було ідеально, але це був дійсно хороший крок уперед у правильному напрямку після матчу у Віго.

Мені не вистачало трохи голодного бажання забивати більше голів від гравців, але це було дуже приємно.

Я дбаю лише про нашу команду. Мене не цікавлять інші клуби та їхні справи. У мене багато завдань, і це не моя робота — піклуватися про те, як там грають інші клуби. На даний момент ми перебуваємо в хорошій ситуації, але нам потрібно зіграти ще три матчі.

Френкі де Йонг багато працював, щоб повернутись до гри. Він ще не готовий на 100%, але це наша робота, тренерського штабу, щоб привести його до ладу. Він подолає цей шлях, ми це зробимо, але тим часом я радий, що інші півзахисники перебувають у хорошій формі.

Гаві провів хорошу гру на вихідних, але ми дозволили йому відпочити сьогодні, тому що в суботу він замінить дискваліфікованого Марка Касадо", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у дортмундської Боруссії.