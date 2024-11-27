Маркіньйос: Усі спірні рішення були на боці Баварії

Захисник ПСЖ прокоментував поразку від Баварії.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на полі суперників.

Баварія — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоно-синіх" Маркіньйос оцінив виступ власної команди.

"Ми не любимо говорити про суддівство, але сьогодні воно було явно проти нас, і це точно не полегшило нам завдання.

Усі спірні рішення були на боці Баварії. Під час гола хтось із суперників заблокував нашого воротаря. Але арбітр ухвалив інше рішення, не показав фол.

Я запитав арбітра, що відбувається, тому що гравець Баварії явно блокував воротаря. Він не грав у м'яч чи ще щось, і при цьому воротар йому нічого не може зробити у відповідь, бо буде пенальті.

Червона Дембеле? Там усе складно. Після вилучення нашого гравця, нам точно не стало легше грати.

Якщо ви подивитесь на турнірну таблицю, звичайно, ми хвилюємось через наше місце в ній. Нам залишилось зіграти три гри, три фінали. Домашня гра проти Манчестер Сіті, чудової команди, і дві гри на виїзді: проти Зальцбурга і Штутгарта.

Наша мета — вихід до плей-оф. Ми граємо в цьому турнірі не для того, щоб залишитись позаду всіх", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен зіграє в гостях у австрійського РБ Зальцбург.