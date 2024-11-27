Баварія — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу 26.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі приймала французький Парі Сен-Жермен і здобула мінімальну перемогу.

Команда Венсана Компані завершила цілком непоганий перший тайм у власному виконанні забитим м’ячем, а вже на початку другої половини вилучення в складі суперників надало можливість Баварії розвивати успіх.

Однак господарі цим так і не скористались, тому завершували гру з кількома тривожними моментами біля власних воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — ПСЖ у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Баварія — ПСЖ 1:0

Гол: Кім Мін Дже, 38

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане (Олісе, 72), Мусіала (Мюллер, 77), Коман (Гнабрі, 72) — Кейн.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Кан Ін, 65), Вітінья, Невеш — Дембеле, Руїс (Асенсіо, 83), Баркола (Рамуш, 72).

Попередження: Коман, Олісе, Гнабрі — Дембеле, Хакімі, Мендеш

На 57-й хвилині був вилучений Усман Дембеле (ПСЖ) (друге попередження).