Баварія мінімально обіграла ПСЖ

Команда Венсана Компані не стала розвивати успіх після вилучення в складі суперників.

Основний етап Ліги чемпіонів УЄФА вже зробив крок за екватор, тож настала черга вирішальний протистоянь. І геть не кожна команда завершила останні чотири гри в цьому турнірі таким чином, як це планувалось від початку. Мюнхенська Баварія, наприклад, на своєму шляху до чергового домашнього фіналу єврокубка вже двічі програвала, при чому поспіль.

І остання з цих поразок, від каталонської Барселони (1:4), для команди Венсана Компані виявилась настільки болючою, що після того матчу жоден із шести наступних суперників "Рекордмайстера" так і не спромігся забити в його ворота, а самі мюнхенці всі ті зустрічі виграли. Французький Парі Сен-Жермен, п’ятий за ліком опонент Баварії, натомість отримав настільки складний календар, наскільки це в принципі було можливо, і підійшов до звітної зустрічі з показником усього в одне очко в середньому за попередні зустрічі.

Можна сміливо стверджувати, що на власному полі команда Компані звично домінувала у плані створення атак, проте з просуванням уперед у мюнхенців усе було не настільки просто, як би їм того хотілось. ПСЖ доволі швидко призвичаївся до запропонованого суперниками темпу й тривалий час посеред першого тайму про моменти господарів ми не говорили, тоді як гості почали створювати перші клопоти для Ноєра.

Однак Баварія оминула всі пастки й повернулась до якісних атак наприкінці тайму. Ще й стандарти від Кімміха нарешті почали досягати своєї мети, і на 38 хвилині болотний воротар французького колективу схибив, коли намагався кулаками вибити м’яч, який закрутився у ворота з кутового на лівому фланзі. Кім був поблизу й не змарнував свою нагоду добити головою, а вже в наступній атаці "Рекордмайстер" міг забивати й удруге, але з ударами в площину воріт своєї рідної команди в Комана, не дивлячись на дуже якісний футбол до перерви у його виконанні, якось не пішло.

Початок другої половини матчу був спокійним. А потім на 57 хвилині Дембеле зіграв у підкаті на правому фланзі чужого штрафного проти Девіса, отримав другу жовту, і залишив свою команду в меншості та із суттєво зменшеними шансами на порятунок.

Проте розрахунок команди Компані був на те, аби втримувати перевагу за рахунком на табло та, якщо вже й ризикувати, то доводити позиційні атаки хоча б до удару по воротах. Кілька непоганих моментів Баварія таким чином таки встигла створити: Коман учергове мав нагоду забити, але по воротах уперто не хотів влучати, а от Мусіала влучив на 75 хвилині, проте лише в праву стійку. На завершення ПСЖ трохи потримав у напрузі захист суперників, але мюнхенців обійшлись без паніки.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме в донецького Шахтаря, тоді як французький Парі Сен-Жермен навідається до австрійського РБ Зальцбург.

Баварія — ПСЖ 1:0

Гол: Кім Мін Дже, 38



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане (Олісе, 72), Мусіала (Мюллер, 77), Коман (Гнабрі, 72) — Кейн.



ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Кан Ін, 65), Вітінья, Невеш — Дембеле, Руїс (Асенсіо, 83), Баркола (Рамуш, 72).



Попередження: Коман, Олісе, Гнабрі — Дембеле, Хакімі, Мендеш



На 57-й хвилині був вилучений Усман Дембеле (ПСЖ) (друге попередження).