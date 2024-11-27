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22:00
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-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
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Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
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Луїс Енріке: Шукаєте винного? Ви його вже знайшли, не хвилюйтесь

27 листопада 2024

Луїс Енріке, Getty Images

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен поступився мюнхенській Баварії на полі суперників.

Баварія — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке оцінив виступ власної команди.

"Ідеться не про те, щоб шукати винних чи шукати героїв. Немає тут ані героїв, ані винних — уся команда відповідає за результат. ПСЖ будує дуже цікавий проєкт, проєкт на довгі роки, і ми показали в багатьох іграх, що перебуваємо на одному рівні з провідними командами Європи.

Коли приходять поразки, з'являється багато бажання атакувати гравців і шукати винних. Але я повторюю: якщо хтось і винен у поразці, то це я.

Я той, хто несе найбільшу відповідальність. Шукаєте винного? Ви його вже знайшли, не хвилюйтесь.

Я приймаю всю критику. Усе це від вас — для мене, у мене немає проблем із тим, щоб це перетравити", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен зіграє в гостях у австрійського РБ Зальцбург.

Джерело: El Mundo Deportivo

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