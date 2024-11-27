Компані: У Баварії очікування від вас завжди прості: вигравати кожну гру

Керманич Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла французький Парі Сен-Жермен на власному полі.

Баварія — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані оцінив виступ власної команди.

"Я, безумовно, задоволений. Ми хотіли відправити вболівальників додому щасливими, що ми і зробили. Наш пресинг у першому таймі був дуже хорошим, дисципліна була на висоті.

Ми могли забити ще один або два голи, що зробило б гру трохи спокійнішою. Було зрозуміло, як вони хочуть грати, але ми добре з цим упорались. Я був дуже задоволений інтенсивністю команди.

У Баварії очікування від вас завжди прості: вигравати кожну гру. Загалом, це був хороший виступ. Тепер ми з нетерпінням чекаємо вихідних", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у донецького Шахтаря.