Компані: У Баварії очікування від вас завжди прості: вигравати кожну гру

Мюнхенська Баварія напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла французький Парі Сен-Жермен на власному полі.
Баварія — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані оцінив виступ власної команди.
"Я, безумовно, задоволений. Ми хотіли відправити вболівальників додому щасливими, що ми і зробили. Наш пресинг у першому таймі був дуже хорошим, дисципліна була на висоті.
Ми могли забити ще один або два голи, що зробило б гру трохи спокійнішою. Було зрозуміло, як вони хочуть грати, але ми добре з цим упорались. Я був дуже задоволений інтенсивністю команди.
У Баварії очікування від вас завжди прості: вигравати кожну гру. Загалом, це був хороший виступ. Тепер ми з нетерпінням чекаємо вихідних", — заявив бельгійський фахівець.
У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у донецького Шахтаря.