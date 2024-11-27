Тренер Феєнорда: Усе залежить від менталітету та характеру

Керманич нідерландців прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Напередодні нідерландський Феєнорд у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА вирвав нічию проти англійський Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "південців" Браян Пріске прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, це чудовий результат для нас, дійсно великий результат, без жодних сумнівів. За рахунку 0:3 і в деяких фазах гри над нами домінував Ман Сіті, який для мене є найкращою командою у світі. Вони мають гравців найвищого класу і грають у хороший футбол.

Але ми змогли реалізувати три ключові моменти, забити три м'ячі та здобути нічию. Нам було трохи боляче пропустити перед перервою, а потім ми ще й пропустили два м'ячі на початку другого тайму, хоча насправді ми були цілком задоволені останньою частиною першого тайму.

Ми були набагато компактнішими цього разу, а також мали більше фаз володіння м'ячем, де ми могли і повинні були завдати Сіті трохи більше болю, тож це те, що ми намагались привести до ладу під час перерви.

Потім ми пропустили зі стандарту, а потім швидко рахунок став уже 3:0. Після цього, звичайно, усе залежить від менталітету та характеру.

Я можу тільки похвалити хлопців за те, як вони підійшли до фінальної частини гри, тому що це, безумовно, показало їхній менталітет і характер, дисципліну, а також рівень докладених зусиль. Ми знаємо, що у нас є індивідуальні якості, і ми втілили це у трьох забитих сьогодні голах.

Це те, про що ми говоримо, коли граємо в Лізі чемпіонів. У ключові моменти ви повинні бути вбивчими і показати свою якість, тому велика похвала тим хлопцям, які були причетні до голів.

Ми боролись і продемонстрували цей менталітет в останній частині гри, захищаючись у штрафному і розбираючись з Голандом у захисті, так що велика похвала цим хлопцям і цій групі", — заявив данський фахівець.

У наступному турі нідерландський Феєнорд прийматиме чеську Спарту з Праги.