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Манчестер Сіті втратив перевагу в три голи та зіграв унічию з Феєнордом

26 листопада 2024

Манчестер Сіті - Феєнорд, Getty Images

Продовження невдалої серії колективу Хосепа Гвардіоли.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Манчестер Сіті приймав Феєнорд на Сіті оф Манчестер Стедіум.

Господарі поля встигли вийти вперед ще до завершення першого тайму завдяки реалізованому Голандом пенальті. По перерві Гюндоган подвоїв перевагу колективу Гвардіоли, а Голанду вдалося довести рахунок до розгромного.

Однак, перервати серію з п'яти поєдинків без перемог "містянам" так і не судилося, адже протягом 14 хвилин другої половини зустрічі гості тричі уразили їхні ворота, вирвавши нічийний результат.

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3
Голи: Голанд, 44 (пен), 53 Гюндоган, 50 — Хадж Мусса, 75 Хіменес, 82 Ганцко, 89

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Аке (Сімпсон-П'юсі, 68), Гвардіол — Сілва, Гюндоган (Де Брюйне, 68), Нунеш — Фоден (Макейті, 68), Голанд, Гріліш

Феєнорд: Велленройтер — Ньївкоп (Лотомба, 72), Траунер, Ганцко, Смал (Белен, 68) — Ін Бом (Гонсалес, 90), Міламбо (Лабрі Зеррукі, 68), Тімбер — Хадж Мусса, Карранса (Томас Хіменес, 72), Пайшан

Попередження: Макейті — Карранса

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