Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті на власному полі приймав нідерландський Феєнорд і примудрився з рахунку 3:0 за ходом зустрічі зіграти внічию.

"Містяни" звично домінували на власному полі, дотиснули суперників у першому таймі за рахунок пенальті, забили ще двічі на початку другої половини гри і… зупинились.

Останню чверть години ігрового часу захисту господарів не було помітно на футбольному полі й Феєнорд здійснив чи не найбільш приголомшливий камбек у поточній кампанії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Феєнорд у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3

Голи: Голанд, 44 (пен.), 53, Гюндоган, 50 — Хадж Мусса, 75, Хіменес, 82, Ганцко, 89

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Аке (Сімпсон-П'юсі, 68), Гвардіол — Сілва, Гюндоган (Де Брюйне, 68), Нунеш — Фоден (Макейті, 68), Голанд, Гріліш

Феєнорд: Велленройтер — Ньївкоп (Лотомба, 72), Траунер, Ганцко, Смал (Белен, 68) — Ін Бом (Гонсалес, 90), Міламбо (Лабрі Зеррукі, 68), Тімбер — Хадж Мусса, Карранса (Томас Хіменес, 72), Пайшан

Попередження: Макейті — Карранса