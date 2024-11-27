Аке: Нічию проти Феєнорда важко сприймати

Захисник Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Феєнорда.

Напередодні англійський Манчестер Сіті в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського Феєнорда.

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "містян" Натан Аке прокоментував виступ власної команди.

"Це важко сприймати. Коли ти ведеш 3:0 удома, фактично долю матчу вирішено, і гра загалом іде добре для команди, те, як ми програли, дуже важко сприйняти.

Після того, як рахунок став 3:1, очевидно, вони чинили на нас великий тиск, і саме тоді нам потрібно було залишатись сильними. Можливо, ми не змогли сьогодні це зробити і тому пропустили ще два м'ячі. Таке не припустимо, але це сталось, і ми повинні дивитись уперед, ми не можемо зациклюватись на цьому результаті.

Іноді у вас бувають такі періоди за ходом сезону, коли у вас щось не виходить. Думаю, минулого сезону у нас був такий самий невеликий період, коли ми не вигравали, а грали внічию, і це було важко.

Але я думаю, що саме тоді ми показали наш менталітет і характер, щоб вийти з цього, і в цьому сезоні не може бути інакше. Ми повинні переконатись, що ми вийдемо з цього якомога швидше, та залишатись разом як команда і рухатись уперед", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті гостюватиме в туринського Ювентуса.