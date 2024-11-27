Спарта Прага
0
Атлетіко
6
26 листопада
19:45
Слован Братислава
2
Мілан
3
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
3
Феєнорд
3
26 листопада
22:00
Інтер
1
РБ Лейпциг
0
26 листопада
22:00
Янг Бойз
1
Аталанта
6
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
5
РБ Зальцбург
0
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Арсенал
5
26 листопада
22:00
Баварія
1
ПСЖ
0
26 листопада
22:00
Барселона
3
Брест
0
26 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Жирона
-
Ліверпуль
-
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
-
Селтік
-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00

Аке: Нічию проти Феєнорда важко сприймати

27 листопада 2024

Натан Аке, Getty Images

Захисник Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Феєнорда.

Напередодні англійський Манчестер Сіті в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського Феєнорда.

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "містян" Натан Аке прокоментував виступ власної команди.

"Це важко сприймати. Коли ти ведеш 3:0 удома, фактично долю матчу вирішено, і гра загалом іде добре для команди, те, як ми програли, дуже важко сприйняти.

Після того, як рахунок став 3:1, очевидно, вони чинили на нас великий тиск, і саме тоді нам потрібно було залишатись сильними. Можливо, ми не змогли сьогодні це зробити і тому пропустили ще два м'ячі. Таке не припустимо, але це сталось, і ми повинні дивитись уперед, ми не можемо зациклюватись на цьому результаті.

Іноді у вас бувають такі періоди за ходом сезону, коли у вас щось не виходить. Думаю, минулого сезону у нас був такий самий невеликий період, коли ми не вигравали, а грали внічию, і це було важко.

Але я думаю, що саме тоді ми показали наш менталітет і характер, щоб вийти з цього, і в цьому сезоні не може бути інакше. Ми повинні переконатись, що ми вийдемо з цього якомога швидше, та залишатись разом як команда і рухатись уперед", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті гостюватиме в туринського Ювентуса.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Манчестер Сіті — Феєнорд, Getty Images 27 листопада 2024 Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024
Манчестер Сіті - Феєнорд, Getty Images 26 листопада 2024 Манчестер Сіті втратив перевагу в три голи та зіграв унічию з Феєнордом
   