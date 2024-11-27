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-
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-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
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-
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-
10 грудня
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-
11 грудня
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Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
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-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
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Гвардіола: Як тільки Феєнорд створив перший момент, у Манчестер Сіті виникли проблеми

27 листопада 2024

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Феєнорда.

Англійський Манчестер Сіті напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського Феєнорда.

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Гра була чудовою за рахунку 3:0, грали добре, але потім ми пропустили багато голів, тому що не були стабільними.

Ми пропустили спочатку один, а потім другий, тому стало важко. Ми програли багато ігор останнім часом. Ми вразливі, і, звичайно, нам була потрібна ця перемога. Ця гра мала б стати корисною для набуття нами впевненості.

Ми грали на хорошому рівні, але як тільки вони створили перший момент, у нас виникли проблеми", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті гостюватиме в туринського Ювентуса.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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