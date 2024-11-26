Спортінг Лісабон — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 26.11.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Лісабоні зустрінуться місцевий Спортінг і лондонський Арсенал.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛЧ

ВІВТОРОК, 26 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВАЛАДЕ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Спортінг став одним із головних відкриттів першої половини основного етапу оновленої ЛЧ (із 10-ма очками "леви" перебувають у зоні 1/8 фіналу плей-оф). І якщо результатами в матчах проти Лілля, ПСВ і Штурма навряд чи когось можна здивувати, то от розгромом Манчестер Сіті (4:1) — цілком. Так, команда залишилася без Рубена Аморіма, який очолив Манчестер Юнайтед, але от один із найкращих бомбардирів турніру Дьокереш (5 голів) нікуди не подівся. Побачимо, чи зможе Віктор розібратися з іще одним грандом АПЛ.

Після поєдинку з Арсеналом на Спортінг у ході основного етапу ЛЧ чекають зустрічі з Брюгге (В), Лейпцигом (В) і Болоньєю (Д).

Після відходу Аморіма посада головного тренера Спортінга перейшла до Жуана Перейри, ексгравця "левів", який встиг попрацювати з другою та юнацькою командами клубу. Минулої п'ятниці лісабонці під його керівництвом розтрощили Амаранте (6:0) з 3-го дивізіону Португалії в 1/16 фіналу Кубка країни. Що стосується чемпіонату, то там у Спортінга теж усе чудово — перше місце (11 перемог в 11 турах, +6 від другого) та найкращі показники забитих (39) і пропущених голів (5).

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2.26, тоді як потенційний успіх Спортінга оцінюється показником 3.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50. На гол Віктора Дьокереша пропонується показник 2.30, тоді як сценарій "Перемога Арсеналу в один м'яч або нічия" оцінюється коефіцієнтом 1.88.

Арсенал у стартових чотирьох турах Ліги чемпіонів здобув сім очок, що дозволяє клубу перебувати в зоні виходу до 1/16 фіналу плей-оф. Певне занепокоєння може викликати низька результативність лондонців (три голи). Цікаво, що саме в двох виїзних матчах турніру підопічним Мікеля Артети так і не вдалося уразити ворота своїх суперників. Пропустили "каноніри" всього раз, та й то з пенальті, але цього було достатньо для мінімальної поразки від Інтера (1:0) на початку листопада. Продовжити "суху" серію (із гри) сьогодні буде серйозним викликом.

Після поєдинку із Спортінгом на Арсенал у ході основного етапу ЛЧ чекають зустрічі з Монако (Д), загребським Динамо (Д) та Жироною (В).

Минулими вихідними Арсенал приймав Ноттінгем Форест у 12-му турі чемпіонату Англії. Лондонці тричі (Букайо Сака, Томас Парті, Ітан Нванері) уразили ворота гостей, тоді як вони не зуміли відповісти бодай одним. У турнірній таблиці АПЛ колектив Артети йде четвертим, маючи 22 залікових бали (-9 від лідера). Менше за "канонірів" (12) наразі пропустили лише два клуби, один з яких і перебуває на першій сходинці (Ліверпуль, 8).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Жуан Перейра, головний тренер Спортінга: "Арсенал — дуже сильна команда, в якої сім очок у Лізі чемпіонів і лише один пропущений гол. Вони тверді в обороні, а в атаці намагатимуться створити нам проблеми за рахунок, здебільшого, швидкості, яку мають попереду, а також атакувальних тактичних схем, у чому вони надзвичайно сильні".

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу: "Ми маємо бути безжальними та набагато ефективнішими в штрафному суперника та зробити там те, що маємо, щоб здобути три очки. Ефективність, яку ми демонстрували в штрафному, на цьому рівні, із кількістю шансів, які зазвичай вдається створити в матчах Ліги чемпіонів, була недостатньою для перемог на постійній основі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг: Ісраель — Сен-Жюст, Діоманде, Інасіу — Катаму, Юльманн, Моріто, Кенда — Едвардс, Дьокереш, Трінкан

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Г. Магальяес, Калафіорі — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Г. Мартінеллі

Не зіграють: Н. Сантуш, П. Гонсалвеш, Куарежма — Вайт

Під питанням: Дебаст — ...

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