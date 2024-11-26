Ліга чемпіонів. 5 тур. Анонси і прогнози на матчі

Сьогодні, 26 листопада, відбудеться перший ігровий день п'ятого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.
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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ
[26] Спарта Прага — Атлетіко [23]
Вівторок, 26 листопада, 19:45.Дженералі Арена, Прага (Чехія). Головний арбітр — Денні Маккелі (Нідерланди)
Спарта Прага і Атлетіко вперше в історії зустрінуться між собою, і обом командам необхідна перемога, щоб покращити своє становище в Лізі чемпіонів. Атлетіко займає 23 місце, набравши шість очок, тоді як Спарта йде на 26 рядку з чотирма балами.
Спарта обнадійливо розпочала свою єврокубкову кампанію, обігравши РБ Зальцбург, а потім зігравши внічию зі Штутгартом. Проте з того часу Спарта двічі програла — Манчестер Сіті та Бресту. Команда Ларса Фрііса відстає на одне очко від ПСВ, що посідає 24 місце, що було б достатньо для плей-оф.
Насправді Спарта зараз не у найкращій формі – в останніх десяти матчах лише дві перемоги, одна з яких у Кубку Чехії. Останні дві гри в чемпіонаті було закінчено внічию — як результат четверте місце після 15 турів і вже 14 балів відставання від Славії.
Тим часом Атлетіко схоже знову набуває форми, здобувши п'ять перемог в останніх п'яти матчах у всіх турнірах, включаючи перемогу над Алавесом у Ла Лізі у суботу. Команда Дієго Сімеоне зараз займає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на п'ять очок.
Проте "червоно-білі" у Європі вже програли і Бенфіці та Ліллю, тому Мадриду потрібна перемога, щоб не ставити свої шанси на плей-оф під загрозу. У дев'яти з 11 останніх кампаній вони виходили до плей-оф.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Зелени, Панак, Вітік — Рінеш, Лачі, Кайрінен, Візнер — Гараслін, Пешек, Олатунджі.
Атлетіко: Облак — Галан, Ленгле, Вітсель, Льоренте — Галлагер, Коке, Де Пауль, Сімеоне — Грізманн, Альварес.
Не зіграють: Бірманчевич, Пресіадо — Лемар, Моліна.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх Спарти оцінюється показником 5.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90.
прогноз 0:2
[36] Слован Братислава — Мілан [20]
Вівторок, 26 листопада, 19:45. Національний стадіон, Братислава (Словаччина). Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія)
Мілан почав кампанію неспішно, програвши Ліверпулю, а потім Баєру, але з того часу покращив свою гру, зокрема, залишивши Іспанію з перемогою над Реалом на Бернабеу.
За чотири гри до кінця основного етапу турніру вони перебувають у зоні плей-оф і відстають лише на три очки від вісімки найсильніших. У ході двох перемог Мілану вдалося забити стільки ж голів, скільки за всі десять попередніх матчів у ЛЧ, і така непослідовність була наочно продемонстрована двома недавніми іграми в Серії А.
У суботу команда Паулу Фонсеки зіграла внічию з Ювентусом, завдавши всього одного удару по воротам, а перед самою перервою на матчі збірних "россонері" поділили очки з Кальярі.
Через 32 роки Слован з українцем у складі Данилом Ігнатенком нарешті дебютував у Лізі чемпіонів, але поки що це був неприємний досвід: вони стали однією з п'яти команд, яким ще не вдалося набрати жодного очка.
Після домашньої поразки від загребського Динамо на початку листопада команда Владіміра Вайсса посідає останнє місце з найгіршою різницею забитих та пропущених м'ячів (-13) та всього двома забитими голами. Надії на відродження здаються слабкими, оскільки після зустрічі з Міланом їм ще доведеться зустрітися з Атлетіко та Баварією.
Проте Слован продовжує домінувати на внутрішньому фронті, зазнавши лише однієї поразки у 17 матчах цього сезону та здобувши 14 перемог. Щоправда, в останньому турі перед єврокубками була нічия з Кошице (1:1).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Слован: Такач — Віммер, Байрич, Кашія, Блекмен — Куцка, Ігнатенко — Війсс, Толич, Барселян — Стрелец.
Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, Тіав, Емерсон Роял — Рейндерс, Фофана — Леау, Пулішич, Муса — Мората.
Не зіграють: ... — Беннасер, Флоренці, Йович.
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Мілан — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Слована оцінюється показником 12.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.60.
прогноз 0:1
[10] Манчестер Сіті — Феєнорд [21]
Вівторок, 26 листопада, 22:00. Етіхад, Манчестер (Англія). Головний арбітр — Раду Петреску (Румунія)
Перебуваючи в стані повномасштабної кризи після п'ятої поспіль поразки у всіх турнірах, Манчестер Сіті спробує реабілітуватися проти Феєнорда. Команда Хосепа Гвардіоли була розгромлена Тоттенгемом (0:4) у суботньому матчі АПЛ, тоді як Феєнорд впевнено обіграв Херенвен (3:0) в Ередівізі.
Від позитиву, пов'язаного з продовженням контракту з Гвардіолою, до негативу, пов'язаного з найбільшою поразкою в Прем'єр-лізі під керівництвом каталонця, жахлива осіння серія Сіті продовжилася. Підопічні Гвардіоли тепер ставлять собі завдання уникнути шостої поразки поспіль, тому що в ЛЧ вже були невдачі.
Перед перервою Сіті поступився Спортінгу (1:4), що залишило його поза топ-8. Однак у ЛЧ вони провели 33 домашні матчі, не зазнавши жодної поразки, окрім невдач у серії пенальті.
Феєнорду досить згадати останню поразку, коли підопічні Брайана Пріске поступилися Зальцбургу, який до цього не знав смаку перемог. Проте нідерландці швидко повернулися до своєї форми, здобувши переконливі перемоги у чемпіонаті над Алмере та Херенвеном.
Втім шість очок у перших чотирьох матчах ЛЧ залишають Феєнорд у нижній половині таблиці — до цього були перемоги над Жироною та Бенфікою, і тепер вони можуть вперше у своїй історії виграти три виїзні матчі поспіль у єврокубках. Проти такого Сіті можна грати, але варто врахувати, що команда Гвардіоли буде надто мотивованою на перемогу.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Аканджі, Стоунз, Льюїс — Нунеш, Гюндоган — Гріліш, Де Брюйне, Сілва — Голанд.
Феєнорд: Велленройтер — Ганцко, Белен, Траунер, Ньївкоп — Зеррукі, Міламбо — Пайшан, Ін Бом, Мусса — Карранса.
Не зіграють: Родрі, Бобб, Ковачич, Доку, Діаш — Уеда, Гартман, Бейлов, Буено, Лотомба, Осман, Тімбер.
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
4
БУКМЕКЕРИ
Манчестер Сіті — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 12.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.60.
прогноз 2:1
[5] Інтер — РБ Лейпциг [32]
Віторок, 26 листопада, 22:00. Сан-Сіро, Мілан (Італія). Головний арбітр — Жоау Пінєйру (Португалія)
Інтер не знає поразок у Європі і впевнено посідає місце у вісімці найсильніших, а Лейпциг поки що не набрав жодного очка.
Розпочавши свій останній матч у ЛЧ із нічиєю проти Сіті, Інтер з того часу обіграв Црвену Звезду, Арсенал та Янг Бойз, що дозволяє команді посідати п'яте місце в основному етапі. "Нерадзуррі" поки не пропустили жодного гола у головному клубному турнірі Європи і вони можуть повторити рекорд Сіті за п'ятьма стартовими сухими матчами. Інтер непереможний у 11 домашніх матчах ЛЧ, здобувши дев'ять перемог та відігравши дев'ять матчів на нуль. Такий вражаючий результат допоміг їм виходити у плей-оф три сезони поспіль і немає сумнівів, чи буде четвертий.
Однак у Серії А вже були невдачі — у суботу Інтер знову відіграв на нуль, забивши п'ять голів у першому таймі у ворота Верони, після чого команда Сімоне Індзагі могла заощадити сили під єврокубки. Перед самою перервою Інтер зіграв унічию з Наполі, тож "нерадзуррі" зараз у чудовій формі.
Лейпциг готується до свого першого матчу ЛЧ в Італії, але "бики" раніше обігрували Наполі та Аталанту в Лізі Європи, і поїздка до Мілану їх явно не злякає. Однак вони вже не залишили собі місця для помилок, оскільки ще одна поразка практично гарантує їм автоматичне вибуття з турніру.
Команда Марко Розе за межами єврокубків програла лише двічі у 24 іграх, але обидві поразки відбулися в останніх трьох матчах Бундесліги, включаючи суботній провал від Гоффенгайма. Лейпциг вів у рахунку тричі, але все одно примудрився програти. Тим не менш, саксонська команда, як і раніше, посідає третє місце в чемпіонаті Німеччини.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Інтер: Зоммер — Біссек, Де Врей, Павар — Аугусто, Зелінські, Асллані, Барелла, Думфріс — Таремі, Тюрам.
РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Люкеба — Нуса, Вермерен, Айдара, Баумгартнер — Шешко, Опенда.
Не зіграють: Ачербі, Чалханоглу (?), Лаутаро Мартінес (?) — Бітшиабу, Хаві Сімонс, Раум, Шлагер, Ельмас, Поульсен.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Інтер — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.50, тоді як потенційний успіх Лейпцига оцінюється показником 6.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.75.
прогноз 3:1
[17] Баварія — ПСЖ [25]
Вівторок, 26 листопада, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен (Німеччина). Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія)
Повний анонс матчу Баварія — ПСЖ читайте за посиланням.
[2] Спортінг — Арсенал [12]
Вівторок, 26 листопада, 22:00. Естадіо Жозе Алваладе, Лісабон (Португалія). Головний арбітр - Шимон Марциняк (Польща)
Повний анонс матчу Спортінг — Арсенал читайте за посиланням.
[6] Барселона — Брест [4]
Вівторок, 26 листопада, 22:00. Олімпійський стадіон, Барселона (Іспанія). Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)
Барселона посідає шосте місце, набравши дев'ять очок у чотирьох матчах, а неймовірний Брест йде четвертим, набравши фантастичні десять очок.
У суботу Барселона несподівано втратила очки у матчі проти Сельти (2:2), що дозволило їм набрати лише одне очко в останніх двох матчах чемпіонату. Команда Гансі Фліка, як і раніше, очолює Ла Лігу, але тепер вона всього на п'ять очок випереджає Атлетіко.
Барселона програла Монако на старті ЛЧ, але потім здобула три перемоги — проти Янг Бойз, Баварії та Црвени Звезди, забивши 14 голів. Каталонська команда виграла дев'ять із 14 своїх попередніх домашніх матчів проти французьких клубів, але лише у восьми з останніх 19 ігор здобула перемогу перед своїми вболівальниками.
Було б применшенням стверджувати, що Брест виступив у ЛЧ вище за очікування, враховуючи, що скромний клуб блискуче дебютував у Європі. "Пірати" — один із п'яти клубів, які дебютували цього сезону і на даний момент вони найкращі новачки.
Результат із трьох перемог та однієї нічиєї у чотирьох матчах приніс їм десять очок, що достатньо для четвертого місця, лише на два очки відстаючи від Ліверпуля — єдиної команди зі 100% показником.
Команда Еріка Роя обіграла Штурм, РБ Зальцбург і Спарту, а також зіграла внічию з Баєром, але цього сезону у них виникли проблеми в Лізі 1. Фактично Брест програв усі три останні матчі Ліги 1, включаючи поразку від Монако, і зараз займає 12 місце у чемпіонаті.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Барселона: Пенья — Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде — Касадо, Де Йонг — Ольмо, Педрі, Рафінья — Левандовські.
Брест: Бізот — Амаві, Кардіналь, Шардонне, Лала — Маньєтті, Фернандес, Камара — Сіма, Кастільо, Ажорк.
Не зіграють: Крістенсен, Берналь, Араухо, Тер Штеген, Фаті (?), Торрес (?), Гарсія (?), Ямал (?) — Банзузі, Айдара, Февр, Ле-Мелу, Кулібалі.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Барселона — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.18, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 15.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8.10.
прогноз 2:0
[34] Янг Бойз — Аталанта [9]
Вівторок, 26 листопада, 22:00. Ванкдорф, Бьорн (Швейцарія). Головний арбітр - Манфредас Лук'янчукас (Литва)
Команда Джан П'єро Гасперіні не знає поразок у ЛЧ, тоді як Янг Бойз поки не набрав жодного очка і посідає 34 місце із 36.
З гордістю демонструючи свій титул переможця Ліги Європи, Аталанта повернулася до еліти та стала однією з шести команд, які провели свої перші чотири матчі без поразок. Аталанта також зберегла свій 100% показник в обороні, що підкорилося цього сезону лише Інтеру.
Тим не менш, втрачені очки проти Арсеналу та Селтіка означають, що команда Гасперіні знаходиться за межами топ-8, посідаючи дев'яте місце, хоча й відстає всього на одне очко від групи команд попереду. У суботу Аталанта обіграла Парму і посідає друге місце у Серії А.
Після важких поразок від Астон Вілли та Барселони під час недовгої ери Патріка Рахмена, Янг Бойз вигнали 55-річного фахівця, але Джоель Маньїн не зміг надихнути команду на покращення ситуації, зазнавши поразок від Інтера та донецького Шахтаря.
Підопічні Маньїна набрали щонайменше чотири очки в останніх двох матчах чемпіонату Швейцарії з моменту їхньої останньої невдачі в Європі, але в останніх 11 зустрічах вони здобули лише три перемоги.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Янг Бойз: Келлер — Аджам, Камара, Лаупер, Атекаме — Ньяссе, Угриніч — Коллі, Імері, Монтейру — Ганвула.
Аталанта: Карнесеккі — Толой, Гін, Коссуну — Руджері, Пашалич, Де Рон, Куадрадо — Де Кетеларе — Лукман, Ретегі.
Не зіграють: Беніто, Зукру, Янко, Пфейффер, Ф. Конте, Црновршанін, Чайва (?), А. Конте (?) — Колашинац, Джимсіті, Дзаппакоста, Скамакка, Едерсон, Белланова (?).
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Аталанта — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Янг Бойз оцінюється показником 7.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.95.
прогноз 0:2
[13] Баєр — РБ Зальцбург [30]
Вівторок, 26 листопада, 22:00. Бай-Арена, Леверкузен (Німеччина). Головний арбітр — Микола Балакін (Україна)
У битві на Бай-Арені зустрінуться два тренери, пов'язані з історією Ліверпуля — Хабі Алонсо протистоятиме колишньому помічнику Юргена Клоппа — Пепу Ліндерсу.
Непереможні гравці Бундесліги минулого сезону зустрічалися з Ліверпулем на старті єврокубкової кампанії і розгром на Енфілді став першою поразкою у новому шляху чемпіонів Бундесліги. Баєр набрав сім очок у перших чотирьох іграх і зараз посідає почесне 13 місце.
У суботу "аптекарі" святкували перемогу над Гайденхаймом з хет-триком Патріка Шика, що поклало край серії з трьох ігор без перемог у всіх турнірах. Ця перемога також продовжила непереможну домашню серію Баєра у всіх турнірах до семи матчів.
У свою чергу Ліндерс виводить свою молоду команду Зальцбург до Європи зі скромним ентузіазмом. Титани австрійської Бундесліги програли всі три перші матчі в Європі, перш ніж обіграли Феєнорд. Однак Зальцбург, як і раніше, знаходиться за межами плей-оф, займаючи 30 місце.
Тріумф у Нідерландах також не спровокував відродження в чемпіонаті — останні два матчі клуб програв з однаковим рахунком 1:2. Команда Ліндерса вже відстає на 14 очок від Штурма, який зіграв на два матчі більше, і лише одного разу Зальцбург вигравав два матчі ЛЧ поспіль, обігравши Севілью та Вольфсбург у 2021 році.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Баєр: Градецькі — Інкап'є, Та, Тапсоба — Грімальдо, Джака, Паласіос, Фрімпонг — Гарсія, Вірц — Шик.
РБ Зальцбург: Шлагер — Терзич, Байду, П'янтковські, Дедич — Діамбу, Гурна-Дуат, Кларк — Глух, Дагім, Конате.
Не зіграють: Белосян, Адлі, Тер'є, Мукіеле, Гофманн, Боніфейс, Фрімпонг (?) — Бласвіх, К'єргор, Моргалла, Фернандо.
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Баєр — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 12.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.60.
прогноз 2:1