Ліга чемпіонів. 5 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 26 листопада.

Сьогодні, 26 листопада, відбудеться перший ігровий день п'ятого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[26] Спарта Прага — Атлетіко [23]

Вівторок, 26 листопада, 19:45.Дженералі Арена, Прага (Чехія). Головний арбітр — Денні Маккелі (Нідерланди)

Спарта Прага і Атлетіко вперше в історії зустрінуться між собою, і обом командам необхідна перемога, щоб покращити своє становище в Лізі чемпіонів. Атлетіко займає 23 місце, набравши шість очок, тоді як Спарта йде на 26 рядку з чотирма балами.

Спарта обнадійливо розпочала свою єврокубкову кампанію, обігравши РБ Зальцбург, а потім зігравши внічию зі Штутгартом. Проте з того часу Спарта двічі програла — Манчестер Сіті та Бресту. Команда Ларса Фрііса відстає на одне очко від ПСВ, що посідає 24 місце, що було б достатньо для плей-оф.

Насправді Спарта зараз не у найкращій формі – в останніх десяти матчах лише дві перемоги, одна з яких у Кубку Чехії. Останні дві гри в чемпіонаті було закінчено внічию — як результат четверте місце після 15 турів і вже 14 балів відставання від Славії.

Тим часом Атлетіко схоже знову набуває форми, здобувши п'ять перемог в останніх п'яти матчах у всіх турнірах, включаючи перемогу над Алавесом у Ла Лізі у суботу. Команда Дієго Сімеоне зараз займає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на п'ять очок.

Проте "червоно-білі" у Європі вже програли і Бенфіці та Ліллю, тому Мадриду потрібна перемога, щоб не ставити свої шанси на плей-оф під загрозу. У дев'яти з 11 останніх кампаній вони виходили до плей-оф.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Зелени, Панак, Вітік — Рінеш, Лачі, Кайрінен, Візнер — Гараслін, Пешек, Олатунджі.

Атлетіко: Облак — Галан, Ленгле, Вітсель, Льоренте — Галлагер, Коке, Де Пауль, Сімеоне — Грізманн, Альварес.

Не зіграють: Бірманчевич, Пресіадо — Лемар, Моліна.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх Спарти оцінюється показником 5.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

прогноз 0:2

[36] Слован Братислава — Мілан [20]

Вівторок, 26 листопада, 19:45. Національний стадіон, Братислава (Словаччина). Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія)

Мілан почав кампанію неспішно, програвши Ліверпулю, а потім Баєру, але з того часу покращив свою гру, зокрема, залишивши Іспанію з перемогою над Реалом на Бернабеу.

За чотири гри до кінця основного етапу турніру вони перебувають у зоні плей-оф і відстають лише на три очки від вісімки найсильніших. У ході двох перемог Мілану вдалося забити стільки ж голів, скільки за всі десять попередніх матчів у ЛЧ, і така непослідовність була наочно продемонстрована двома недавніми іграми в Серії А.

У суботу команда Паулу Фонсеки зіграла внічию з Ювентусом, завдавши всього одного удару по воротам, а перед самою перервою на матчі збірних "россонері" поділили очки з Кальярі.

Через 32 роки Слован з українцем у складі Данилом Ігнатенком нарешті дебютував у Лізі чемпіонів, але поки що це був неприємний досвід: вони стали однією з п'яти команд, яким ще не вдалося набрати жодного очка.

Після домашньої поразки від загребського Динамо на початку листопада команда Владіміра Вайсса посідає останнє місце з найгіршою різницею забитих та пропущених м'ячів (-13) та всього двома забитими голами. Надії на відродження здаються слабкими, оскільки після зустрічі з Міланом їм ще доведеться зустрітися з Атлетіко та Баварією.

Проте Слован продовжує домінувати на внутрішньому фронті, зазнавши лише однієї поразки у 17 матчах цього сезону та здобувши 14 перемог. Щоправда, в останньому турі перед єврокубками була нічия з Кошице (1:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Слован: Такач — Віммер, Байрич, Кашія, Блекмен — Куцка, Ігнатенко — Війсс, Толич, Барселян — Стрелец.

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, Тіав, Емерсон Роял — Рейндерс, Фофана — Леау, Пулішич, Муса — Мората.

Не зіграють: ... — Беннасер, Флоренці, Йович.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Мілан — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Слована оцінюється показником 12.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.60.

прогноз 0:1

[10] Манчестер Сіті — Феєнорд [21]

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Етіхад, Манчестер (Англія). Головний арбітр — Раду Петреску (Румунія)

Перебуваючи в стані повномасштабної кризи після п'ятої поспіль поразки у всіх турнірах, Манчестер Сіті спробує реабілітуватися проти Феєнорда. Команда Хосепа Гвардіоли була розгромлена Тоттенгемом (0:4) у суботньому матчі АПЛ, тоді як Феєнорд впевнено обіграв Херенвен (3:0) в Ередівізі.

Від позитиву, пов'язаного з продовженням контракту з Гвардіолою, до негативу, пов'язаного з найбільшою поразкою в Прем'єр-лізі під керівництвом каталонця, жахлива осіння серія Сіті продовжилася. Підопічні Гвардіоли тепер ставлять собі завдання уникнути шостої поразки поспіль, тому що в ЛЧ вже були невдачі.

Перед перервою Сіті поступився Спортінгу (1:4), що залишило його поза топ-8. Однак у ЛЧ вони провели 33 домашні матчі, не зазнавши жодної поразки, окрім невдач у серії пенальті.

Феєнорду досить згадати останню поразку, коли підопічні Брайана Пріске поступилися Зальцбургу, який до цього не знав смаку перемог. Проте нідерландці швидко повернулися до своєї форми, здобувши переконливі перемоги у чемпіонаті над Алмере та Херенвеном.

Втім шість очок у перших чотирьох матчах ЛЧ залишають Феєнорд у нижній половині таблиці — до цього були перемоги над Жироною та Бенфікою, і тепер вони можуть вперше у своїй історії виграти три виїзні матчі поспіль у єврокубках. Проти такого Сіті можна грати, але варто врахувати, що команда Гвардіоли буде надто мотивованою на перемогу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Аканджі, Стоунз, Льюїс — Нунеш, Гюндоган — Гріліш, Де Брюйне, Сілва — Голанд.

Феєнорд: Велленройтер — Ганцко, Белен, Траунер, Ньївкоп — Зеррукі, Міламбо — Пайшан, Ін Бом, Мусса — Карранса.

Не зіграють: Родрі, Бобб, Ковачич, Доку, Діаш — Уеда, Гартман, Бейлов, Буено, Лотомба, Осман, Тімбер.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

4

БУКМЕКЕРИ

Манчестер Сіті — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 12.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.60.

прогноз 2:1

[5] Інтер — РБ Лейпциг [32]

Віторок, 26 листопада, 22:00. Сан-Сіро, Мілан (Італія). Головний арбітр — Жоау Пінєйру (Португалія)

Інтер не знає поразок у Європі і впевнено посідає місце у вісімці найсильніших, а Лейпциг поки що не набрав жодного очка.

Розпочавши свій останній матч у ЛЧ із нічиєю проти Сіті, Інтер з того часу обіграв Црвену Звезду, Арсенал та Янг Бойз, що дозволяє команді посідати п'яте місце в основному етапі. "Нерадзуррі" поки не пропустили жодного гола у головному клубному турнірі Європи і вони можуть повторити рекорд Сіті за п'ятьма стартовими сухими матчами. Інтер непереможний у 11 домашніх матчах ЛЧ, здобувши дев'ять перемог та відігравши дев'ять матчів на нуль. Такий вражаючий результат допоміг їм виходити у плей-оф три сезони поспіль і немає сумнівів, чи буде четвертий.

Однак у Серії А вже були невдачі — у суботу Інтер знову відіграв на нуль, забивши п'ять голів у першому таймі у ворота Верони, після чого команда Сімоне Індзагі могла заощадити сили під єврокубки. Перед самою перервою Інтер зіграв унічию з Наполі, тож "нерадзуррі" зараз у чудовій формі.

Лейпциг готується до свого першого матчу ЛЧ в Італії, але "бики" раніше обігрували Наполі та Аталанту в Лізі Європи, і поїздка до Мілану їх явно не злякає. Однак вони вже не залишили собі місця для помилок, оскільки ще одна поразка практично гарантує їм автоматичне вибуття з турніру.

Команда Марко Розе за межами єврокубків програла лише двічі у 24 іграх, але обидві поразки відбулися в останніх трьох матчах Бундесліги, включаючи суботній провал від Гоффенгайма. Лейпциг вів у рахунку тричі, але все одно примудрився програти. Тим не менш, саксонська команда, як і раніше, посідає третє місце в чемпіонаті Німеччини.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, Де Врей, Павар — Аугусто, Зелінські, Асллані, Барелла, Думфріс — Таремі, Тюрам.

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Люкеба — Нуса, Вермерен, Айдара, Баумгартнер — Шешко, Опенда.

Не зіграють: Ачербі, Чалханоглу (?), Лаутаро Мартінес (?) — Бітшиабу, Хаві Сімонс, Раум, Шлагер, Ельмас, Поульсен.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Інтер — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.50, тоді як потенційний успіх Лейпцига оцінюється показником 6.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

прогноз 3:1

[17] Баварія — ПСЖ [25]

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен (Німеччина). Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія)

Повний анонс матчу Баварія — ПСЖ читайте за посиланням.

[2] Спортінг — Арсенал [12]

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Естадіо Жозе Алваладе, Лісабон (Португалія). Головний арбітр - Шимон Марциняк (Польща)

Повний анонс матчу Спортінг — Арсенал читайте за посиланням.

[6] Барселона — Брест [4]

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Олімпійський стадіон, Барселона (Іспанія). Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

Барселона посідає шосте місце, набравши дев'ять очок у чотирьох матчах, а неймовірний Брест йде четвертим, набравши фантастичні десять очок.

У суботу Барселона несподівано втратила очки у матчі проти Сельти (2:2), що дозволило їм набрати лише одне очко в останніх двох матчах чемпіонату. Команда Гансі Фліка, як і раніше, очолює Ла Лігу, але тепер вона всього на п'ять очок випереджає Атлетіко.

Барселона програла Монако на старті ЛЧ, але потім здобула три перемоги — проти Янг Бойз, Баварії та Црвени Звезди, забивши 14 голів. Каталонська команда виграла дев'ять із 14 своїх попередніх домашніх матчів проти французьких клубів, але лише у восьми з останніх 19 ігор здобула перемогу перед своїми вболівальниками.

Було б применшенням стверджувати, що Брест виступив у ЛЧ вище за очікування, враховуючи, що скромний клуб блискуче дебютував у Європі. "Пірати" — один із п'яти клубів, які дебютували цього сезону і на даний момент вони найкращі новачки.

Результат із трьох перемог та однієї нічиєї у чотирьох матчах приніс їм десять очок, що достатньо для четвертого місця, лише на два очки відстаючи від Ліверпуля — єдиної команди зі 100% показником.

Команда Еріка Роя обіграла Штурм, РБ Зальцбург і Спарту, а також зіграла внічию з Баєром, але цього сезону у них виникли проблеми в Лізі 1. Фактично Брест програв усі три останні матчі Ліги 1, включаючи поразку від Монако, і зараз займає 12 місце у чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде — Касадо, Де Йонг — Ольмо, Педрі, Рафінья — Левандовські.

Брест: Бізот — Амаві, Кардіналь, Шардонне, Лала — Маньєтті, Фернандес, Камара — Сіма, Кастільо, Ажорк.

Не зіграють: Крістенсен, Берналь, Араухо, Тер Штеген, Фаті (?), Торрес (?), Гарсія (?), Ямал (?) — Банзузі, Айдара, Февр, Ле-Мелу, Кулібалі.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Барселона — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.18, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 15.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.10.

прогноз 2:0

[34] Янг Бойз — Аталанта [9]

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Ванкдорф, Бьорн (Швейцарія). Головний арбітр - Манфредас Лук'янчукас (Литва)

Команда Джан П'єро Гасперіні не знає поразок у ЛЧ, тоді як Янг Бойз поки не набрав жодного очка і посідає 34 місце із 36.

З гордістю демонструючи свій титул переможця Ліги Європи, Аталанта повернулася до еліти та стала однією з шести команд, які провели свої перші чотири матчі без поразок. Аталанта також зберегла свій 100% показник в обороні, що підкорилося цього сезону лише Інтеру.

Тим не менш, втрачені очки проти Арсеналу та Селтіка означають, що команда Гасперіні знаходиться за межами топ-8, посідаючи дев'яте місце, хоча й відстає всього на одне очко від групи команд попереду. У суботу Аталанта обіграла Парму і посідає друге місце у Серії А.

Після важких поразок від Астон Вілли та Барселони під час недовгої ери Патріка Рахмена, Янг Бойз вигнали 55-річного фахівця, але Джоель Маньїн не зміг надихнути команду на покращення ситуації, зазнавши поразок від Інтера та донецького Шахтаря.

Підопічні Маньїна набрали щонайменше чотири очки в останніх двох матчах чемпіонату Швейцарії з моменту їхньої останньої невдачі в Європі, але в останніх 11 зустрічах вони здобули лише три перемоги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Янг Бойз: Келлер — Аджам, Камара, Лаупер, Атекаме — Ньяссе, Угриніч — Коллі, Імері, Монтейру — Ганвула.

Аталанта: Карнесеккі — Толой, Гін, Коссуну — Руджері, Пашалич, Де Рон, Куадрадо — Де Кетеларе — Лукман, Ретегі.

Не зіграють: Беніто, Зукру, Янко, Пфейффер, Ф. Конте, Црновршанін, Чайва (?), А. Конте (?) — Колашинац, Джимсіті, Дзаппакоста, Скамакка, Едерсон, Белланова (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Аталанта — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Янг Бойз оцінюється показником 7.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95.

прогноз 0:2

[13] Баєр — РБ Зальцбург [30]

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Бай-Арена, Леверкузен (Німеччина). Головний арбітр — Микола Балакін (Україна)

У битві на Бай-Арені зустрінуться два тренери, пов'язані з історією Ліверпуля — Хабі Алонсо протистоятиме колишньому помічнику Юргена Клоппа — Пепу Ліндерсу.

Непереможні гравці Бундесліги минулого сезону зустрічалися з Ліверпулем на старті єврокубкової кампанії і розгром на Енфілді став першою поразкою у новому шляху чемпіонів Бундесліги. Баєр набрав сім очок у перших чотирьох іграх і зараз посідає почесне 13 місце.

У суботу "аптекарі" святкували перемогу над Гайденхаймом з хет-триком Патріка Шика, що поклало край серії з трьох ігор без перемог у всіх турнірах. Ця перемога також продовжила непереможну домашню серію Баєра у всіх турнірах до семи матчів.

У свою чергу Ліндерс виводить свою молоду команду Зальцбург до Європи зі скромним ентузіазмом. Титани австрійської Бундесліги програли всі три перші матчі в Європі, перш ніж обіграли Феєнорд. Однак Зальцбург, як і раніше, знаходиться за межами плей-оф, займаючи 30 місце.

Тріумф у Нідерландах також не спровокував відродження в чемпіонаті — останні два матчі клуб програв з однаковим рахунком 1:2. Команда Ліндерса вже відстає на 14 очок від Штурма, який зіграв на два матчі більше, і лише одного разу Зальцбург вигравав два матчі ЛЧ поспіль, обігравши Севілью та Вольфсбург у 2021 році.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баєр: Градецькі — Інкап'є, Та, Тапсоба — Грімальдо, Джака, Паласіос, Фрімпонг — Гарсія, Вірц — Шик.

РБ Зальцбург: Шлагер — Терзич, Байду, П'янтковські, Дедич — Діамбу, Гурна-Дуат, Кларк — Глух, Дагім, Конате.

Не зіграють: Белосян, Адлі, Тер'є, Мукіеле, Гофманн, Боніфейс, Фрімпонг (?) — Бласвіх, К'єргор, Моргалла, Фернандо.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Баєр — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 12.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.60.