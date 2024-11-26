Баварія — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 26.11.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Мюнхені зустрінуться місцева Баварія та Парі Сен-Жермен.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛЧ

ВІВТОРОК, 26 ЛИСТОПАДА, 22:00. ФУТБОЛЬНА АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками першої половини основного етапу оновленої Ліги чемпіонів підопічним Венсана Компані вдалося здобути лише 50% можливих залікових балів. Перебування лише в зоні виходу до 1/16 фіналу плей-оф навряд чи можна вважати більш ніж прийнятним для гранда німецької Бундесліги результатом. Так, більше Баварії наразі забили тільки два клуби, але ж дев'ятьма з 11-ти своїх результативних ударів мюнхенці відзначилися ще в першому турі, знищивши вдома загребське Динамо (9:2). Подібна ефективність явно не завадить і сьогодні.

Після поєдинку з ПСЖ на Баварію в ході основного етапу ЛЧ чекають зустрічі з Шахтарем (В), Феєнордом (В) і Слованом (Д).

У Бундеслізі в Баварії справи йдуть значно краще. Минулої п'ятниці гранд приймав Аугсбург. Хет-трик Гаррі Кейна допоміг мюнхенцям здобути чергові три очки. Досі не знаючи смаку поразок, із 29-ма заліковими балами після 11-ти зіграних поєдинків колектив Компані очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини (+6 від другого місця). Очікувано, саме в "червоних" найкращі показники забитих (36) і пропущених голів (7).

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1.60, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 5.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.65. На гол Гаррі Кейна пропонується показник 1.90, тоді як сценарій "Діапазон голів: 2-3" оцінюється коефіцієнтом 2.11.

У ПСЖ ситуація в Лізі чемпіонів ще гірша. На відміну від Баварії, колектив Луїса Енріке не має місця навіть у зоні 1/16 фіналу плей-оф, поки що йдучи на виліт з єврокубків. Парижани здобули лише чотири залікових бали в першій половині основного етапу. Також неприємно вражає результативність багаторічного лідера французької Ліги 1 — всього три голи в чотирьох матчах (ефект відсутності Кіліана Мбаппе?). Цікаво, чи вдасться клубу сьогодні перервати свою серію з трьох поєдинків без голів у ворота мюнхенців.

Після поєдинку з Баварією на ПСЖ у ході основного етапу ЛЧ чекають зустрічі із Зальцбургом (В), Манчестер Сіті (Д) та Штутгартом (В).

Минулої п'ятниці ПСЖ приймав Тулузу в 12-му турі Ліги 1. Підопічні Енріке досягли бажаного результату, здобувши перемогу з рахунком 3:0 (Жуан Невеш, Лукас Бералдо, Вітінья). Що стосується турнірної таблиці, то тут у паризького клубу все так само, як у Баварії: перше місце (32 залікових бали, +6 від другого), жодної поразки, найкращі показники забитих (36) і пропущених голів (10, разом із Монако).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Ми протистоятимемо одному з, імовірно, десяти найкращих клубів Європи. У них багато індивідуальної якості та дуже хороший тренер. Вони мають швидкість і вміння діяти на м'ячі. Обидві команди хочуть здобути перемогу. Ми граємо вдома, і це абсолютний пріоритет для наc".

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Вважаю, що Баварія дуже схожа на нас. Обидві команди хочуть високо пресингувати, бути володіти м'ячем і бути агресивними в своєму пресингу. Стастистика каже, що ми дуже подібні в захисті, атаці, володінні та створенні можливостей. Справа в тому, що м'яч на полі тільки один, а той, хто ним не володіє, страждатиме".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Геррейру, Кім, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Коман, Мусіала, Олісе — Кейн

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Н. Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Ж. Невеш — Дембеле, Асенсіо, Баркола

Не зіграють: Іто, Палінья, Павлович, Станішич, Ульрайх — Ернандес, Маюлу

Під питанням: ... — Н. Мендеш, Рамуш, Кімпембе

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