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Саншеш: Було приємно повернутись до Мюнхена

07 листопада 2024

Ренату Саншеш, Getty Images

Півзахисник Бенфіки прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась мюнхенській Баварії на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "орлів" Ренату Саншеш поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми знали, що це буде важка гра. Було справді дуже важко, тому що ми змарнували свої поодинокі нагоди й постійно захищались. У нас був план на гру, але сьогодні ми не змогли його виконати. Ми будемо працювати над цим і спробуємо досягти більшого в наступних іграх.

Я думаю, що урок полягає в тому, щоб не намагатись занадто поважати наших суперників, тому що ми теж маємо власну силу. Ми знаємо, що кожен гравець, який грає за Бенфіку, має якість, і іноді ігри закінчуються, і у вас є відчуття, що ви десь недопрацювали.

Але це футбол. Ми вчимось. Ми рухаємось далі. Ми намагаємось стати кращими.

Було приємно повернутись до Мюнхена. Це був мій дім упродовж двох сезонів, Баварія — це дуже хороший клуб, дуже хороші партнери по команді. Тоді вони прийняли мене, коли мені було 19 років. Я дуже ціную цю довіру, це дійсно чудовий клуб", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі лісабонська Бенфіка зіграє в гостях у французького Монако.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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