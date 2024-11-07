Баварія — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу 06.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі приймала лісабонську Бенфіку й здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Перевага команди Венсана Компані за ходом зустрічі була шаленою за всіма показниками, тоді як гості те й робили, що відбивались від атак.

Український воротар "орлів" Анатолій Трубін тривалий час залишався найкращим гравцем матчу, проте все ж таки пропустив посеред другого тайму й цього вистачило для перемоги фаворита.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Бенфіка у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Баварія — Бенфіка 1:0

Гол: Мусіала, 68.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Мін Дже, Упамекано, Девіс — Палінья, Лаймер — Гнабрі (Коман, 72), Мусіала (Мюллер, 90), Олісе (Сане, 56) — Кейн.

Бенфіка: Трубін — Араужу, Отаменді, Сілва, Каррерас — Кекчю (Кабрал, 79), Амдуні (Павлідіс, 46), Еурснес — Саншеш (Ролльгайзер, 86), Каборе (Бесте, 46), Актюркоглу (Ді Марія, 56).

Попередження: Мусіала — Каборе, Кекчю.