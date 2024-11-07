Судаков потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів за версією порталу Sofa Score.
Футболіст успішно провів матч проти Янг Бойз (2:1). На рахунку 22-річного українця гол та асист у першому таймі. Sofa Score поставили йому 8.8 бала за гру.
Зазначимо, що за поєдинок зі швейцарським клубом Судаков також отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.
У поточному сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 12 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українського плеймейкера в 35 мільйонів євро.