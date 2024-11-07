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-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
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-
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-
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-
Штутгарт
-
27 листопада
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Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
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-
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Судаков потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів за версією SofaScore

07 листопада 2024

Судаков, gettyimages

Дві результативні дії плеймейкера принесли "гірникам" вольову перемогу.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів за версією порталу Sofa Score.

Футболіст успішно провів матч проти Янг Бойз (2:1). На рахунку 22-річного українця гол та асист у першому таймі. Sofa Score поставили йому 8.8 бала за гру.

Зазначимо, що за поєдинок зі швейцарським клубом Судаков також отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.

У поточному сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 12 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українського плеймейкера в 35 мільйонів євро.

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