Судаков потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Дві результативні дії плеймейкера принесли "гірникам" вольову перемогу.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів за версією порталу Sofa Score.

Футболіст успішно провів матч проти Янг Бойз (2:1). На рахунку 22-річного українця гол та асист у першому таймі. Sofa Score поставили йому 8.8 бала за гру.

Зазначимо, що за поєдинок зі швейцарським клубом Судаков також отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.

У поточному сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 12 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українського плеймейкера в 35 мільйонів євро.