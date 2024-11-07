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Чалханоглу розповів свій секрет підготовки до пенальті

07 листопада 2024

Хакан Чалханоглу, Getty Images

Півзахисник Інтера прокоментував перемогу над Арсеналом.

Напередодні міланський Інтер обіграв лондонський Арсенал на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу поділився враженнями від побаченого на полі.

"Я думаю, що сьогоднішня гра була дуже складною. Арсенал — дуже сильна команда, але зрештою лише результат має значення. Ми дуже добре захищались, наші захисники виконали дуже хорошу роботу.

Іноді вам доводиться страждати більше, іноді — менше, сьогодні ми страждали не надто багато, адже працювали добре, із великою відданістю справі.

Забиті 19 пенальті з 19? Я сподіваюсь, що так буде продовжуватись і далі, я не хочу робити помилок, сьогодні я спробував щось нове, я спостерігав за воротарем до кінця, тому що вони знають, що в мене сильний удар, але сьогодні все було інакше.

Секрет? На тренуваннях я завжди попереджаю воротарів про те, куди я б'ю, прошу воротаря стрибати туди і дивлюсь, чи залетить, чи ні. Але сьогодні, як я вже казав, я змінив спосіб удару, тому що побачив, що воротар упав раніше, і вдарив м'якше.

Після трьох тижнів поза грою було трохи важко повернутись. Я зіграв 90 хвилин у цих двох іграх, але зараз я готовий до Наполі", — заявив турецький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти німецького РБ Лейпциг.

Джерело: ФК Інтер

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