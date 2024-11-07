Маркіньйос: Стратегія ПСЖ не спрацювала

Прикра поразка парижан.

Капітан французького ПСЖ Маркіньйос висловився про поразку своєї команди в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко (1:2). Цитує досвідченого бразильця RMC Sport.

"У нас була впевненість, була надія. Ми втратили очки в матчі де мали цього робити. Знали, що перемога важлива. Ми граємо добре, створюємо можливості один для одного, досягаємо прогресу, але не в ефективності.

Стратегія Атлетіко була очевидна. У них великий досвід. Натомість, ми розробили стратегію, яка не спрацювала. Нам справді потрібно більше спокою у завершальній фазі атаки", — сказав Маркіньйос.