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26 листопада
22:00
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-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
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-
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-
26 листопада
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-
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-
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-
27 листопада
22:00
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-
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Маркіньйос: Стратегія ПСЖ не спрацювала

07 листопада 2024

getty images

Прикра поразка парижан.

Капітан французького ПСЖ Маркіньйос висловився про поразку своєї команди в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко (1:2). Цитує досвідченого бразильця RMC Sport.

"У нас була впевненість, була надія. Ми втратили очки в матчі де мали цього робити. Знали, що перемога важлива. Ми граємо добре, створюємо можливості один для одного, досягаємо прогресу, але не в ефективності.

Стратегія Атлетіко була очевидна. У них великий досвід. Натомість, ми розробили стратегію, яка не спрацювала. Нам справді потрібно більше спокою у завершальній фазі атаки", — сказав Маркіньйос.
Раніше Луїс Енріке прокоментував матч з Атлетіко.

Джерело: RMC

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