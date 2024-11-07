Біссек: Іноді потрібно боротись за перемогу за останнього

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Арсеналом.

Міланський Інтер напередодні обіграв лондонський Арсенал на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "змій" Янн-Аурел Біссек поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми зіграли чудову гру проти сильної команди, але так, іноді потрібно боротись за перемогу за останнього.

Я думаю, що сьогодні я добре попрацював, особливо в захисті, що я й повинен робити. Думаю, що зіграв гру надійно, але мені все одно ще є над чим працювати. Хочу продовжувати в тому ж дусі.

Наполі? Це великий виклик, але ми готові, ми повинні боротись, як сьогодні, і взяти три очки ще й у чемпіонаті", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти німецького РБ Лейпциг.