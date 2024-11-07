Інтер — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу 06.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер на власному полі приймав лондонський Арсенал і здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Команді Сімоне Індзагі занести цей домашній матч у актив можна буде виключно в плані здобутого результату, бо за всіма іншими параметрами переважали суперники.

Однак "змії" забили наприкінці першого тайму з пенальті, після чого втримали потрібний їм результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Арсенал у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Інтер — Арсенал 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі (Мхітарян, 62), Чалханоглу (Асллані, 72), Зелінські (Барелла, 61), Дарміан — Мартінес (Тюрам, 62), Таремі (Дімарко, 79)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер (Зінченко, 81) — Гаверц (Едегор, 90), Парті, Меріно (Жезус, 46) — Сака, Троссар (Нванері, 82), Мартінеллі

Попередження: Мартінес, Барелла — Магальяес, Жезус