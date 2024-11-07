ПСЖ не покарають за банер із написом "Свободу Палестині" на матчі Ліги чемпіонів

Парижани не отримають покарання.

Перед початком гри Ліги чемпіонів ПСЖ — Атлетіко (1:2) фанати парижан розгорнули величезний банер із написом "Свободу Палестині. Війна землі, але мир у всьому світі". Також на банері був прапор Лівану.



В УЄФА повідомили, що ПСЖ не буде покараний за це.

"Дисциплінарних заходів не буде, оскільки розміщений банер у даному конкретному випадку не можна вважати провокаційним або образливим", — заявив УЄФА.

Нагадаємо, матч завершився перемогою іспанців в останні секунди поєдинку завдяки голу Корреа.

Раніше Дієго Сімеоне прокоментував гру з ПСЖ.