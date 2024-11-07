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-
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-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
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22:00
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-
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-
26 листопада
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ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
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-
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-
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Флік: Найголовніше — це три очки

07 листопада 2024

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Црвеною Звездою.

Напередодні каталонська Барселона обіграла сербську Црвену Звезду на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Црвена Звезда — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіоні

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від побаченого на полі.

"Найголовніше — це три очки, нелегко виграти на виїзді в цьому змаганні, Ліга чемпіонів — дуже складний турнір. Я дуже щасливий, я дуже ціную те, що ми робимо. Ми добре володіли м'ячем і чинили потужний пресинг сьогодні.

Я згоден із думкою, що Црвена Звезда грала також дуже добре. Вони знали, як грати з м'ячем, і проти них важко захищатись. Як на мене, дуже важливо бути сконцентрованим упродовж 90 хвилин, тому я вважаю, що це була нелегка гра для нас.

Кубарсі? Він у порядку, йому наклали шви. Але він ще геть молодий. Коли ти стаєш старшим, такі пошкодження — це не дуже добре, але зараз із ним усе буде гаразд.

Команда продемонструвала себе дуже добре, вона казкова, і ми повинні продовжувати змагатись і надалі проти найкращий команд Європи. Ми повинні виступати добре і ми хочемо перемогти в Лізі чемпіонів.

99 гол Левандовські? Якби я знав, то замінив би його пізніше. Це моя вина. Але, чесно кажучи, я не думаю про це. Він був у порядку сьогодні, однак треба думати й про інші ігри, як та, що буде незабаром у Сан-Себастьяні", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти французького Бреста.

Джерело: Diario AS

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