Црвена Звезда — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу 06.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сербська Црвена Звезда на власному полі приймала каталонську Барселону й зазнала розгромної поразки з рахунком 2:5.

Незважаючи на кількість голів на рахунку господарів, цей матч проходив виключно за переваги команди Ганса-Дітера Фліка, яка продовжувала ловити суперників у офсайдні пастки, проте цього разу не всі з них виявились дієвими.

У плані ж атаки "блаугранас" просто вчергове влаштували кураж із голами на будь-який смак.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Црвена Звезда — Барселона у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Црвена Звезда — Барселона 2:5

Голи: Сілас, 27, Мілсон, 83 — Мартінес, 13, Левандовські, 43, 53, Рафінья, 55, Лопес, 76

Црвена Звезда: М. Ілич — Сол, Спаїч, Джига, Родич (Мілсон, 59) — Канга (Л. Ілич, 72), Елшнік, Крунич — Сілас (пруцев, 82), Максимович (Далсіу, 72) — Ндіай (Катаї, 82)

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі (Домінгес, 67), Мартінес, Мартін — де Йонг (Гаві, 67), Касадо — Ямал, Педрі (Ольмо, 58), Рафінья (Лопес, 58) — Левандовські (Віктор, 78)

Попередження: Ндіай, Спаїч