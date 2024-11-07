Барселона з асистентським хет-триком Кунде розгромила Црвену Звезду

"Блаугранас" п'ять разів скерували м'яч у ворота сербського колективу.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Црвена Звезда на Стадіоні Райко Мітича в Белграді приймала Барселону.

Вивести гостей вперед своїм голом вдалося Іньїго Мартінесу. На це взяття воріт господарі поля відповіли результативним ударом Сіласа. Ще до перерви Роберт Левандовські повернув "блаугранас" перевагу в один м'яч. У другому таймі він відзначився вдруге, після чого ворота сербів також уразив Рафінья. Фермін Лопес довів рахунок до розгромного, коли втретє поспіль в якості асистента виступив Жюль Кунде. Гол Мілсона виявився останнім у зустрічі.

У Црвени Звезди досі нуль очок, тоді як Барселона тепер має дев'ять.

Црвена Звезда — Барселона 2:5

Голи: Сілас, 27, Мілсон, 83 — Мартінес, 13, Левандовські, 43, 53, Рафінья, 55, Лопес, 76

Црвена Звезда: М. Ілич — Сол, Спаїч, Джига, Родич (Мілсон, 59) — Канга (Л. Ілич, 72), Елшнік, Крунич — Сілас (пруцев, 82), Максимович (Далсіу, 72) — Ндіай (Катаї, 82)

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі (Домінгес, 67), Мартінес, Мартін — де Йонг (Гаві, 67), Касадо — Ямал, Педрі (Ольмо, 58), Рафінья (Лопес, 58) — Левандовські (Віктор, 78)

Попередження: Ндіай, Спаїч