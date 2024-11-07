Слован Братислава
1
Динамо Загреб
4
05 листопада
19:45
ПСВ
4
Жирона
0
05 листопада
19:45
Селтік
3
РБ Лейпциг
1
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Штурм
0
05 листопада
22:00
Ліверпуль
4
Баєр Леверкузен
0
05 листопада
22:00
Лілль
1
Ювентус
1
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
1
Мілан
3
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
4
Манчестер Сіті
1
05 листопада
22:00
Болонья
0
Монако
1
05 листопада
22:00
Брюгге
1
Астон Вілла
0
06 листопада
19:45
Шахтар
2
Янг Бойз
1
06 листопада
19:45
Інтер
1
Арсенал
0
06 листопада
22:00
Феєнорд
1
РБ Зальцбург
3
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
2
Барселона
5
06 листопада
22:00
ПСЖ
1
Атлетіко
2
06 листопада
22:00
Баварія
1
Бенфіка
0
06 листопада
22:00
Штутгарт
0
Аталанта
2
06 листопада
22:00
Спарта Прага
1
Брест
2
06 листопада
22:00
Слован Братислава
-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Трубін прокоментував поразку Бенфіки від Баварії

07 листопада 2024

Анатолій Трубін, Getty Images

Український голкіпер висловився з приводу результату гри.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась мюнхенській Баварії на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "орлів" Анатолій Трубін поділився враженнями від побаченого на полі.

"Це була найважча гра, яку ми зіграли в цьому сезоні, проти однієї з найкращих команд світу, на чудовому стадіоні з чудовою атмосферою. Нам було дуже важко.

Ми наполегливо працювали, щоб досягти позитивного результату, але припустились кількох невеликих помилок.

Зрештою, з'являється відчуття, що ми могли зробити більше в кінці, тому що за рахунку 0:1 завжди можна було забити і здобути заліковий бал.

Я завжди намагаюсь залишити власні ворота недоторканими. На жаль, Мусіала все ж таки зміг сьогодні забити.

Чи вплине ця гра на майбутній матч проти Порту? Не думаю, що ця поразка якось вплине на команду", — заявив український виконавець.

У наступному турі лісабонська Бенфіка зіграє в гостях у французького Монако.

Джерело: A Bola

команди
статті на тему:
Баварія — Бенфіка, Getty Images 07 листопада 2024 Баварія — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу 06.11.2024
Баварія - Бенфіка, Getty Images 07 листопада 2024 Бенфіка з Трубіним не втримала Баварію
   