Трубін прокоментував поразку Бенфіки від Баварії

Український голкіпер висловився з приводу результату гри.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась мюнхенській Баварії на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "орлів" Анатолій Трубін поділився враженнями від побаченого на полі.

"Це була найважча гра, яку ми зіграли в цьому сезоні, проти однієї з найкращих команд світу, на чудовому стадіоні з чудовою атмосферою. Нам було дуже важко.

Ми наполегливо працювали, щоб досягти позитивного результату, але припустились кількох невеликих помилок.

Зрештою, з'являється відчуття, що ми могли зробити більше в кінці, тому що за рахунку 0:1 завжди можна було забити і здобути заліковий бал.

Я завжди намагаюсь залишити власні ворота недоторканими. На жаль, Мусіала все ж таки зміг сьогодні забити.

Чи вплине ця гра на майбутній матч проти Порту? Не думаю, що ця поразка якось вплине на команду", — заявив український виконавець.

У наступному турі лісабонська Бенфіка зіграє в гостях у французького Монако.