Шахтар — Янг Бойз. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Перед початком матчу четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в донецького Шахтаря було два першочергові завдання — забити перший м’яч й здобути першу перемогу в поточному розіграші, бо тягнути далі було просто нікуди. За підсумком гри констатуємо — команда Маріно Пушича впоралась у повному обсязі, і якби не та прикра хиба в обороні першому таймі, могла б заощадити нам трошки нервових клітин на другу половину основного етапу. Зрештою, як і очікувалось, не без проблем, але "гірники" здолали швейцарського чемпіона в його кризовому, але все одно не передсмертному, стані, і тепер ми очікуємо на продовження цієї історії.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фельтінс-Арені (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 5,0. Воротар Шахтаря цього вечора мав дуже обмежений обсяг роботи. А якщо порівнювати з матчами до цього, то взагалі — мізерний. Десь у статистиці нарахували один сейв, хоча з подібних взаємодій із м’ячем Дмитра пригадується одразу пропущений м’яч. Тоді Різник почав гадати з напрямом удару й помилився, після чого не випромінював аж надто великої впевненості й добре, що решту пострілів суперників брали на себе захисники.

Юхим Конопля — 6,5. Правий захисник "гірників" у цій грі відіграв у максимально стриманому стилі. Жодних зайвих виходів до атаки, лише одна, успішна, спроба виконати подачу, але натоміть великий обсяг роботи в обороні. Тільки-но Коллі, а потім і Віржиньюс, намагались набрати обертів, як одразу дрібний фол руйнував усі їхні плани. Попередження? Добре — невелика ціна за надійність позаду.

Валерій Бондар (7,5) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,5. Центр оборони Шахтаря в більшості випадків уже чималу кількість років поспіль ми згадуємо тільки як проблемну зону, де можуть відбуватись різні незрозумілі епізоди. Але не цього разу. Єдиний момент, коли Бондар та Матвієнко вже не встигали перекривати небезпеку, припав на пропущений м’яч, але то вже був форс-мажор через помилку іншого партнера.

І тут окремо треба відзначити саме Валерія, щодо гри якого можна почути багато різних думок, але проти Янг Бойз усі зійшлись на тому, що Судакова обрали гравцем матчу за дії в атаці та відповідно здобутий результат, а Бондар був гравцем матчу, якщо вести розмову про втримання цього результату.

Педріньйо Азеведо — 7,0. Бразильці на лівому фланзі Шахтаря, немов домовились перед початком гри, і в підсумку ми побачили карнавал у їхньому виконанні — усе швидко, красиво, joga bonito, одним словом. Педріньйо при цьому робив ще й неабиякий внесок у гру в обороні, бо хто такий Малеш у першому таймі ми так і не дізнались, а коли з’явився Монтейру, то стало прогнозовано важче, але й бразилець Шахтаря почав діяти вужче, тож його роль полягала в тому, щоб просто бути в потрібному місці й вибити м’яч куди-подалі. Такий дій на рахунку Педріньйо назбиралось аж п’ять.

Артем Бондаренко — 4,5. Неприємний сюрприз підгодовував нам один із півзахисників Шахтаря в першому таймі, коли його попросили з глибини починати атаки. Але ж не суперників! І, як це зазвичай буває, молодий виконавець потім прагне перепросити в партнерів якоюсь корисною дією, до чого роль Бондаренка виключно спонукає, але Артем цього не зробив.

Дмитро Криськів — 6,0. Оскільки в чемпіонаті найближчим часом Криськіва через дискваліфікацію ми не побачимо, то хоч у єврокубковій грі в нього був час себе показати. За великим рахунком, нічого особливого — звичайний матч опорника в Шахтарі, яких у того ж таки Степаненка до Дмитра було чимало, а зараз його наступник просто набирається необхідного досвіду. Чи подобається це самому Криськіву — інше питання, але його підключення до атаки цього разу не вражали оригінальністю.

Олександр Зубков — 7,0. Пропорційно до збільшення густини волосся на голові, правий вінгер Шахтаря повертає собі якості лідера команди у важливих поєдинках. Цього разу Зубкова було на м’ячі багато, і це добре, нехай у певних ситуаціях він усе одно ще може забаритись із обранням рішення. Але гол є гол, плюс ще два дуже небезпечних удари, а також кілька більш дрібних епізодів у чужому штрафному. Є, над чим працювати, але це — Зубков, там завжди було, над чим працювати й куди рости.

Георгій Судаков — 8,0. Найкращий гравець матчу, якщо розмова стосується атакувальних дій на обидві команди, без варіантів. Що цікаво, із найбільшою кількістю дотиків до м’яча в районі лівого кутового на половині суперників. Нарешті ми побачили того летального для опонентів Судакова, якого не вистачало команді в трьох матчах до цього. Гол + пас — розкішний вечір. І навіть надлишкове володіння м’ячем для цього не знадобилось.

Кевін — 7,0. Вочевидь, лівий вінгер Шахтаря до цього не був готовий на всі 100%, якщо його появи в стартових складах ми не бачили. Шкода, бо з таким обсягом роботи з м’ячем і свіжими ідеями "гірники" виглядають набагато легшими попереду. Першу гольову атаку розганяв саме Кевін на фланзі, після чого де тільки ми не бачили його роботу з м’ячем.

Егіналду — 6,0. Поступово звичною стає поява невеличкого за зростом, але якщо стрибне — то спробуй ще дістань, бразильця на вістрі атаки Шахтаря, і цього разу один із найкращих моментів Егіналду був саме за підсумком удару головою. А от у іншому, першому реальному для Шахтаря, уже не вистачило холоднокровності під час побачення з воротарем, тож форвард-форвардом, але над окремими моментами ще варто працювати. Гольовий пас на Судакова, утім, забувати все ж таки не варто.

Данило Сікан — 4,0. Без українського нападника вирішив зіграти Пушич із перших хвилин, що, напевно, мало б ускладнити завдання захисту суперників, бо Егіналду все ж таки більш рухливий за Сікана. А з іншого боку Данило трохи розгубив свій хижий інстинкт форварда, який ставить крапку в атаках, що наочно продемонстрували ті 25 хвилин, які йому все ж таки довірили відіграти.

Марлон, Бартол Франьїч, Тарас Степаненко — Пушич цього разу був доволі обережний у ротації й наприкінці гри підстрахував себе парою гравців суто оборонного спрямування. Що цікаво, у Франьїча та Степаненка при цьому в наявності дальня передача, і якби Шахтар був трохи більш рішучим, то можна було б і підловити воротаря Янг Бойз, який пригрівся в центральному колі. А там ще ж також був і Марлон, якому дали зіграти трохи більше часу, і його атакувальні дії на лівому фланзі подекуди були цілком перспективними.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.