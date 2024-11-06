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Дьокереш: Аморім привів мене до Спортінга та повірив у мене

06 листопада 2024

Віктор Дьокереш, Getty Images

Форвард Спортінга прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Лісабонський Спортінг напередодні у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Манчестер Сіті на власному полі.

Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті 4:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "левів" Віктор Дьокереш прокоментував виступ власної команди.

"Це був майже ідеальний вечір для нас, хоча початок гри був не дуже вдалий. Але після цього ми знайшли різні способи, як зіграти проти суперників.

Нам довелось захищатися глибоко, до чого ми не дуже звикли, але ми добре адаптувались, добре грали на контратаках і забили чотири м'ячі.

Аморім? Він багато чому мене навчив. Він привів мене сюди, він повірив у мене і дав мені багато шансів стати кращим та розвиватись, тому він заслуговує на всі похвали, які отримує. Я бажаю йому всього найкращого", — заявив шведський виконавець.

У наступному турі лісабонський Спортінг удома зіграє проти лондонського Арсеналу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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