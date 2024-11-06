Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті 4:1 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА португальський Спортінг на власному полі приймав англійський Манчестер Сіті і завдав суперникам сенсаційного розгрому з рахунком 4:1.

Гості забили першими і, здавалося б, узяли гру під власний контроль. Однак наприкінці першого тайму "леви" відігрались, а на початку другого — не тільки вийшли вперед, а й одразу закріпили перевагу.

У підсумку Спортінг за моментами після перерви значно переважав чемпіонів Англії й Віктор Дьокереш хет-триком довів справу до розгрому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті 4:1

Голи: Дьокереш, 38, 49 (пен), 81 (пен), Араухо, 46 - Фоден, 4

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Дебаст, Діоманде, де Ліма (Сен Жюст, 75) — Кенда (Куарежма, 85), Юльманн, Моріта (Сантуш Браганса, 75), Араухо (Катаму, 75) — Трінкан (Гардер, 88), Дьокереш, Гонсалвеш

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Сімпсон-П'юсі, Гвардіол — Ковачич (Де Брюйне, 85) — Фоден, Сілва (Гюндоган, 77), Савіньйо (Доку, 77), Нунеш — Голанд

Попередження: Гонсалвеш, Араухо, Юльманн — Ковачич, Савіньйо, Нунеш.