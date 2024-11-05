Спортінг шокував Манчестер Сіті, завдавши розгромної поразки

Колектив Пепа Гвардіоли програв третій матч поспіль у всіх турнірах.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Спортінг на своєму полі приймав Манчестер Сіті.

До стартового свистка фаворитом зустрічі, безумовно, були "містяни". І вже на четвертій хвилині вони відкрили рахунок у грі зусиллями Філа Фодена.

Те, що було далі — сенсаційна картина: Спортінг не тільки відігрався, а й узагалі розгромив Сіті! Примітно, що португальська команда володіла м'ячем 27% часу.

Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті 4:1

Голи: Дьокереш, 38, 49 (пен), 81 (пен), Араухо, 46 - Фоден, 4

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Дебаст, Діоманде, де Ліма (Сен Жюст, 75) — Кенда (Куарежма, 85), Юльманн, Моріта (Сантуш Браганса, 75), Араухо (Катаму, 75) — Трінкан (Гардер, 88), Дьокереш, Гонсалвеш

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Сімпсон-П'юсі, Гвардіол — Ковачич (Де Брюйне, 85) — Фоден, Сілва (Гюндоган, 77), Савіньйо (Доку, 77), Нунеш — Голанд

Попередження: Гонсалвеш, Араухо, Юльманн — Ковачич, Савіньйо, Нунеш.