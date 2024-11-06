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Мотта: Знали, що Лілль буде закриватись у захисті

06 листопада 2024

Тіаго Мотта, Getty Images

Керманич Ювентус прокоментував розгром від Спортінга.

Туринський Ювентус напередодні у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию на полі французького Лілля.

Лілль — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Ми хотіли іншого результату, але я задоволений нашим виступом. Ми ще можемо покращити деякі речі, але в цілому мене все влаштовувало в цій грі.

Хіба що, ми могли б краще зіграти в зоні останніх 20 метрів нашої атаки, особливо в першому таймі, тоді як у другому таймі я побачив більше якості в нашому виконанні попереду.

Ми зустрілись із командою, яка знає, що хоче робити на футбольному полі, дуже впевненою в собі, і тому це була хороша гра для обох сторін. Із дуже хорошим виступом з нашого боку зокрема.

Ми знали, що Лілль буде закриватись у захисті, щоб потім виходити до контратаки, і тому атакувати їх було нелегко. Але наш підхід до справи був хорошим, і мені це дуже сподобалось.

Зараз ми думаємо про відновлення, а потім — думатимемо про дербі, яке ми хочемо зіграти якнайкраще. Ми працюємо над тим, щоб зростати з кожною грою, сьогодні я побачив хороші моменти від нас на полі, і я задоволений тим, як хлопці працюють", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє на виїзді проти бірмінгемської Астон Вілли.

Джерело: ФК Ювентус

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