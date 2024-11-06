Лілль — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький Лілль на власному полі приймав туринський Ювентус і розійшовся миром із суперниками з рахунком 1:1.

Команда Тіаго Мотти переважала суперників у першій половині гри, однак "доги" скористались поодинокою контратакою та відкрили рахунок.

Після перерви "б’янконері" продовжували тримати гру під контролем, відігрались із пенальті, проте після цього незрозумілим чином відмовились від ініціативи на м’ячі й у підсумку три залікові бали в цій парі так ніхто й не здобув.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лілль — Ювентус у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Лілль — Ювентус 1:1

Голи: Девід, 27 — Влахович, 60 (пен.)

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Рібейро, Гудмундссон (Баккер, 81) — Жегрова, Андре, Буадді, Сахрауї (Фернандес-Пардо, 87) — Девід, Гомес (Мукау, 55)

Ювентус: Ді Грегоріо — Кабаль (Савона, 68), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 68) — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 81) — Влахович (Веа, 68)

Попередження: Андре — Кабаль.