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Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
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-
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22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
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-
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Ювентус і Лілль поділили очки

06 листопада 2024

Ювентус - Лілль, Getty Images

Завершився матч Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між собою зустрічалися Лілль і Ювентус. 

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1. 

Лілль — Ювентус 1:1
Голи: Девід, 27 -  Влахович, 60 (пен)

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Рібейро, Гудмундссон (Баккер, 81) — Жегрова, Андре, Буадді, Сахрауї (Фернандес-Пардо, 87) — Девід, Гомес (Мукау, 55)

Ювентус: Ді Грегоріо — Кабаль (Савона, 68), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 68) — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 81) — Влахович (Веа, 68)

Попередження: Андре — Кабаль. 

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