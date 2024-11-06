Ювентус і Лілль поділили очки

Завершився матч Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між собою зустрічалися Лілль і Ювентус.

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.

Лілль — Ювентус 1:1

Голи: Девід, 27 - Влахович, 60 (пен)

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Рібейро, Гудмундссон (Баккер, 81) — Жегрова, Андре, Буадді, Сахрауї (Фернандес-Пардо, 87) — Девід, Гомес (Мукау, 55)

Ювентус: Ді Грегоріо — Кабаль (Савона, 68), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 68) — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 81) — Влахович (Веа, 68)

Попередження: Андре — Кабаль.