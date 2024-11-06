Бернарду Сілва: Незважаючи на те, що Манчестер Сіті програв три останні матчі, ми все ще перебуваємо на хороших позиціях

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував розгром від Спортінга.

Англійський Манчестер Сіті напередодні у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки на полі лісабонського Спортінга.

Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті 4:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Бернарду Сілва прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що ми добре почали гру, контролювали хід подій і створювали моменти. А потім нізвідки — рахунок 1:1.

Ми знали, наскільки Спортінг сильний на контратаках, наскільки вони сильні і швидкі у створенні цих моментів, але на початку другого тайму ми просто дали їм занадто багато можливостей це довести.

Незважаючи на те, що ми програли ці три останні матчі, ми все ще перебуваємо на хороших позиціях в Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Ми все ще беремо участь у цих змаганнях, боремось за все, але, очевидно, нам потрібно працювати краще.

Наші травмовані гравці повинні повернутись, тому що вони нам потрібні, і наразі нам недостатньо тих кадрів, які ми маємо", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті вдома зіграє проти нідерландського Феєнорда.