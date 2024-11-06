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Гвардіола: У футболі потрібно забивати голи

06 листопада 2024

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті прокоментував розгром від Спортінга.

Напередодні англійський Манчестер Сіті у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки на полі лісабонського Спортінга.

Спортінг Лісабон — Манчестер Сіті 4:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Це важко пояснити. Ми дуже добре почали, провели дуже хороший перший тайм. Але у футболі потрібно забивати голи.

Коли ви програєте з рахунком 1:4, ви повинні привітати суперника і зробити з цього висновки. Ми не можемо сперечатись — Спортінг нас переграв, вони виконували хороші переходи з оборони до атаки.

Треба віддати належне цьому клубу. Ми не були достатньо вбивчими в своїх моментах у першому таймі, після цього пропустили другий гол. Ми повинні працювати краще. Коли ви віддаєте суперникам настільки легкі м'ячі без боротьби, вони отримують можливість для власних атак і впливу на результат", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті вдома зіграє проти нідерландського Феєнорда.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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