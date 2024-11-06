Хабі Алонсо: Дуже вдячний Енфілду за такий прийом

Керманич Баєра прокоментував розгром від Ліверпуля.

Напередодні леверкузенський Баєр у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки на полі англійського Ліверпуля.

Ліверпуль — Баєр 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо прокоментував виступ власної команди.

"Ми демонстрували непоганий футбол упродовж 60 хвилин, грали дуже компактно, як із м'ячем, так і без нього.

У другому таймі у нас було більше проблем, бо ми вже не були настільки ж компактними. А після того, як пропустили два м'ячі за кілька хвилин, стало важко контролювати хід подій.

Ліверпуль — топ-команда, і таке цілком могло з нами статись. У таких іграх нам потрібна максимальна продуктивність упродовж 95 хвилин, а можливо й більше.

Ми були готові приїхати на Енфілд і викластись на повну. Певний час у нас це виходило доволі непогано робити, але гра змінилась буквально за 20 хвилин.

Ліверпуль дуже сильний, а нам не вистачало потужності та послідовності. У підсумку — поразка, треба її прийняти, привітати Ліверпуль і рухатись далі.

Я спробую відокремити гру і біль від результату від почуття повернення і любові до цього клубу. Я дуже вдячний Енфілду за такий прийом", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі леверкузенський Баєр удома зіграє проти австрійського РБ Зальцбург.