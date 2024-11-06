Слот: Ліверпуль зміг пристосуватись до ігрового плану першого тайму

Керманич Ліверпуля прокоментував розгром Баєра.

Англійський Ліверпуль напередодні на власному полі розгроми Леверкузенський Баєр у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Баєр 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Як і багато разів зараз, менеджери змінюють план гри, коли приїжджають на Енфілд або коли грають проти нас на власному полі — це те, що ми також побачили сьогодні. Ми переглядали багато ігор Баєра, але я ніколи не бачив, щоб Віктор Боніфас грав зліва.

Отже, вони грали без дев'ятки, і тому сильно перевантажували півзахист. Було досить складно пресингувати їх високо. Але добре те, що ми майже нічого не дали зробити суперникам, і я думаю, що в першому таймі, якщо й були моменти, то вони були тільки у нас.

Але у другому таймі ми змогли пристосуватись до ігрового плану першої половини, трохи більше ризикували, а також краще володіли м'ячем. Зазвичай вони більше захищаються за схемою 5-2-3, зараз вони захищались за схемою 4-4-2, тому вони досить сильно змінились, і ми змогли пристосуватись до цього в перерві.

Луїс Діас у центрі нападу? Для цього в мене було кілька підстав. У мене зараз є лише чотири нападники через травми Діогу Жоти та Федеріко К'єзи, а Дарвін Нуньєс спочатку сезону грав не так багато, хоча потім став грати трохи більше. Після таких травм майже неможливо зіграти абсолютно в усіх матчах, особливо якщо ти не грав тривалий час до цього.

Тож у поєднанні з тим фактом, що я думаю, що Джонатан Та, який є дійсно хорошим захисником і є одним із найкращих, можливо, найкращим захисником у Німеччині, очевидно, полюбляє більше грати проти націленого на ворота гравця, когось, хто знаходиться в середині поля.

Ми натомість вирішили грати з Лучо більше зліва або в центрі поля, а потім, можливо, здивувати Та забіганнями за спину. Звісно не тільки його, але загалом це так і працювало. Якщо ви подивитесь на наш перший гол — яким вийшов пас від Кертіса Джонса!

Ми повинні дуже багато працювати, грати з неймовірно високою інтенсивністю, щоб вигравати наші ігри, і це багато в чому залежить від команд напроти. Я чув, як про це говорив і леверкузенський Баєр — вони вважають, і я мушу з ними погодитись, що Енфілд — найкраще місце для гри у футбол, один із найкращих стадіонів, щоб грати на ньому і проти дуже хорошої команди.

Отже, кожна команда, яка грає проти нас, знаходиться на піку своєї форми. І якщо ви хочете перемогти, ви завжди повинні бути послідовними у своїй інтенсивності, а це не завжди легко, але це те, що потрібно. І якщо ми можемо продовжувати це робити, тоді ми отримуємо наші перемоги, і це те, чого ми хочемо", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль прийматиме мадридський Реал.