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-
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Янг Бойз
-
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-
26 листопада
22:00
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-
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-
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-
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-
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Мората: Коли Мілан грає як 11 левів на полі, нас важко перемогти

06 листопада 2024

Альваро Мората, Getty Images

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Реалом.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА італійський Мілан завдав поразки мадридському Реалу на полі суперників.

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Після завершення гри нападник "россонері" Альваро Мората прокоментував виступ власної команди.

"Це був дуже якісний наш виступ, у нас були як важкі моменти страждання в обороні, так і яскраві ситуації в атаці.

У Мадрида чудова команда. Нам потрібно було показати багато самопожертви, і всі працювали разом дуже наполегливо. Коли ми граємо як 11 левів на полі, нас важко перемогти.

Але ми залишаємось на тій самій робочій хвилі — завтра буде звичайний тренувальний день, і тому ми не повинні зараз запускати феєрверки. Проте ми також усвідомлюємо важливість перемоги на цій арені.

Я пишаюсь своєю командою сьогодні ввечері, але всього за 400 км звідси люди переживають пекло, і мені шкода, що я нічим їм не можу допомогти.

Леау? Ми ніколи не сумнівались у його якостях. Він повинен усвідомлювати, що може увійти в історію футболу. І сьогодні ми дуже щасливі й раді за нього", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі італійський Мілан навідається до словацького Слована з Братислави.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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