Мората: Коли Мілан грає як 11 левів на полі, нас важко перемогти

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Реалом.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА італійський Мілан завдав поразки мадридському Реалу на полі суперників.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "россонері" Альваро Мората прокоментував виступ власної команди.

"Це був дуже якісний наш виступ, у нас були як важкі моменти страждання в обороні, так і яскраві ситуації в атаці.

У Мадрида чудова команда. Нам потрібно було показати багато самопожертви, і всі працювали разом дуже наполегливо. Коли ми граємо як 11 левів на полі, нас важко перемогти.

Але ми залишаємось на тій самій робочій хвилі — завтра буде звичайний тренувальний день, і тому ми не повинні зараз запускати феєрверки. Проте ми також усвідомлюємо важливість перемоги на цій арені.

Я пишаюсь своєю командою сьогодні ввечері, але всього за 400 км звідси люди переживають пекло, і мені шкода, що я нічим їм не можу допомогти.

Леау? Ми ніколи не сумнівались у його якостях. Він повинен усвідомлювати, що може увійти в історію футболу. І сьогодні ми дуже щасливі й раді за нього", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі італійський Мілан навідається до словацького Слована з Братислави.