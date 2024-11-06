Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на власному полі приймав італійський Мілан і зазнав несподіваної поразки з рахунком 1:3.

Команда Паулу Фонсеки продемонструвала відмінну реалізацію стандарту на початку гри, проте доволі швидко у відповідь пропустила. Однак Реал не став розвивати власний забитий м’яч, пропустив удруге перед перервою, а в другому таймі суперники скористались можливістю на контратаці й закрили гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Мілан у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Реал — Мілан 1:3

Голи: Вінісіус, 23 (пен.) – Тіав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

Реал: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді (Фран Гарсія, 74) — Вальверде (Камавінга, 46), Чуамені (Діас, 46), Модрич (Себальйос, 63), Беллінгем (Родріго, 74) — Вінісіус Жуніор, Мбаппе.

Мілан: Меньян — Емерсон (Калабрія, 90+3), Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана, Муса (Павлович, 90+3) — Пулішич (Лофтус-Чік, 70), Рейндерс, Леау (Окафор, 77) — Мората (Абрагам, 70).

Попередження: Камавінга, Васкес, Мілітао, Вінісіус — Мората, Фофана