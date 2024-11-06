Модрич: Я граю в Реалі вже 12 років і не вперше бачу таку ситуацію

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Мілана.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зазнав поразки на власному полі від італійського Мілана.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Лука Модрич прокоментував виступ власної команди.

"Це був ще один невдалий вечір для нас. Важко оцінювати гру. У нас були моменти, коли ми діяли добре, але це загалом не був наш найкращий виступ, ми грали не дуже добре, і Мілан був просто кращим.

Справа не лише в якійсь окремій ланці команди, а в цілому. Ми повинні бути кращими як команда, більш згуртованими на полі і намагатись знайти рішення, тому що на даний момент ми виглядаємо трохи розділеними на полі в тому сенсі, що ми далеко один від одного. Нам потрібно повернутись до нашої головної сили, яка була з нами останні роки.

Я впевнений, що ми покращимось, але для цього потрібен час. У нас лише шість очок, і на нас попереду чекають важкі матчі. Нам потрібно триматись разом і намагатись виправити те, що ми наразі робимо погано.

Це не криза. Криза — це не те, про що я люблю говорити. Я граю тут уже 12 років і не вперше бачу таку ситуацію. Якість не є достатньою, нам потрібно більше працювати в команді, і тоді нам буде легше.

Я впевнений, що ми знову повернемось на належний рівень", — заявив хорватський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в англійського Ліверпуля.