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-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
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-
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-
26 листопада
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Лунін прокоментував поразку Реала від Мілана

06 листопада 2024

Андрій Лунін, Getty Images

Голкіпер Реала прокоментував поразку від Мілана.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зазнав поразки на власному полі від італійського Мілана.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "галактікос" Андрій Лунін прокоментував виступ власної команди.

"Останні дві поразки, яких ми зазнали, здаються мені незрозумілими. Нам потрібно зараз піти і зробити дійсно хороший аналіз і швидко відреагувати.

Футбол, на жаль, інколи підкидає вам такі погані моменти, важкі серії невдалих результатів.

Але ми — Реал Мадрид, і ми повинні перемагати завжди, ніхто й ніколи тут не прийме жодних виправдань", — заявив український виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в англійського Ліверпуля.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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